Solo 12% de mexicanos acuden a los servicios de salud preventivos

Gasto y considerar que la enfermedad no es grave, los principales motivos para no acudir a servicios de salud

Solamente 12 por ciento de los mexicanosutilizaron servicios preventivos, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición(Ensanut). Datos del mismo informe indican que una quinta parte de la población reportó tener al menos una necesidad de salud en un año y solo el 88% dijo haber buscado atención médica.

El doctor Luis Fernando Hernández Lezama,presidente del Comité Técnico de la asociaciónSoy Paciente,comentó a NotiPress que se necesita mejorar la educación y hábitos que beneficien la salud en el mediano y largo plazo. Por ello, es vital fomentar la cultura de la medicina preventiva, pues, resulta más barata y eficazen comparación a tratar los padecimientos en las fases avanzadas o terminales.

Para alcanzar los objetivos se necesita la regulación de los servicios médicos para que se mejore en presencia y calidad. Además, deberá de haber un adecuado control en los costos de atención y en los medicamentos para mejorar su accesibilidad.

De acuerdo con los encuestados, no buscan atención médica porque 63% perciben que la enfermedad es de poca gravedady 13% por el costo de los servicios de salud. También influye el tiempo para lograr laatención en los servicios públicos y los costos económicos en los privados.

Hernández Lezama comentó que las personas no van al médico hasta que sea inevitable y esto sucede principalmente por el gasto implicado. "Sin embargo, hay que estar conscientes que ignorar alguna enfermedad o dolencia puede tener consecuencias importantes si no se atienden o se detectan a tiempo", explicó.

Otros factores que influyen en el no buscar atención a la salud es el miedo a contraer Covid-19, un riesgo persistente que ha disminuido en los últimos meses. El no tener asistencia médica puede conducir a la automedicación, uso de remedios caseros o no certificados, así como la desestimación de afecciones potencialmente graves, alertó el directivo.

Las organizaciones e instituciones tienen un gran pendiente en fomentar lacultura de prevención y las autoridades deben de regular los servicios de salud, aseguró Hernández Lezama. La cultura de prevención incluye una buena alimentación, actividad física regular y revisiones médicas periódicas