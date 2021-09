¿Qué síntomas cutáneos indican un posible problema de tiroides?

Afectaciones como el hipertiroidismo y el hipotiroidismo pueden impactar en la piel

Comúnmente se asocia las afectación de la tiroides con los cambios súbitos de peso en un persona. No obstante, también existen manifestaciones en la piel, como la caída del cabello o debilidad en las uñas, que podrían dar indicio de algún desorden de orden endocrinológico.

De acuerdo con el dr Fernando Esteban Fresan Rivas especialista en dermatología por la Universidad Nacional Autónoma de México, enfermedades como el hipotiroidismo impactan a nivel cutáneo. Principalmente provocando resequedad en la piel, debilidad y delgadez en el cabello, uñas quebradizas y comezón no tratable con cremas humectantes en ciertas partes de cuerpo.

#Salud | Ante la producción masiva de vacunas contra la #Covid_19, diversos países se han visto en la necesidad de desechar dosis debido a sus fechas de expiración



➔ https://t.co/RhMC2C2pkX pic.twitter.com/aaUSrkWbEg — My Press (@mypress_mx) September 6, 2021

El hipertiroidismo, por otra parte, puede manifestar esta caída del cabello así como hiperhidrosis, es decir, sudoración excesiva no provocada por actividad física o altas temperaturas. Cabe recordar, al margen de estos síntomas, un problema de tiroides debe tratarse siempre con el debido procedimiento endocrinológico y de la mano de un especialista.

Cabe recordar, la tiroides es una glándula endócrina, es decir, encargada de secretar hormonas, con forma de mariposa y localizada en el cuello. Las hormonas tiróideas generalmente se encargan de regular el metabolismo basal, de ahí la recurrencia de problemas asociados al peso. Dos de las afectaciones más comunes son el hipertiroidismo y el hipotiroidismo, caracterizadas por una actividad excesiva o insuficiente de este órgano, respectivamente.

#Salud | #VarianteDelta está causando más hospitalizaciones que el virus inicial, además de afectar principalmente a la población no inmunizada: especialistas



➔ https://t.co/fTXGgnXuX6 pic.twitter.com/uU00qUwyJs — My Press (@mypress_mx) September 3, 2021

Sin embargo, es posible tratar estas complicaciones de orden dermatológico, aunque dependerá del cuadro particular que derive de su diagnóstico. Importante saber, se deben tratar los síntomas endocrinológicos y cutáneos en conjunto y debe saberse que un tratamiento hormonal puede no ser suficiente para solucionar los problemas en la piel. Inversamente, no es posible tratar el problema hormonal subyacente solo con soluciones orientadas a lo dermatológico.

Finalmente, según aclaró el dr Fresan a MyPress, "Es posible sospechar pero no es que haya un síntoma cutáneo que indique directamente problema de tiroides". Para obtener un diagnóstico certero de una irregularidad en la tiroides, debe llevarse a cabo un perfil tiroideo a partir de una muestra de sangre en laboratorio.