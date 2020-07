Nuevo producto de tabaco que reduce la producción de productos químicos nocivos

La tabacalera Philip Morris podrá anunciar que su producto de tabaco IQOS reduce la exposición a sustancias dañinas

La Administración de Medicamentos y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) ha emitido una autorización a la empresa tabacalera Philip Morris Products, para etiquetar su IQOS como producto de tabaco de riesgo modificado (PTRM) y, en particular, como producto de exposición modificada. En este sentido, reduce la producción de productos químicos nocivos y nocivos del cigarrillo común.

IQOS es un producto de tabaco calentado, no quemado, (PTC). Philip Morris lo introdujo al mercado en 2014, como alternativa al cigarro tradicional y se comercializa en 49 países, entre ellos México. El dispositivo consiste de una fuente de calor y una cámara para calentar una dosis de tabaco. A diferencia de un cigarro común, que quema el tabaco a unos 600° C, IQOS calienta el tabaco a apenas 300° C,lo suficiente para vaporizar la nicotina sin generar combustión, cenizas ni humo. Esto reduce significativamente los niveles de químicos dañinos comparado con un cigarrillo tradicional, aunque la compañía y autoridades sanitarias subrayan, este método de consumo de tabaco no es libre de riesgos.

Otorgada a principios de julio de 2020, la autorización de la FDA permitirá a la tabacalera etiquetar IQOS como un producto el cual reduce la exposición a sustancias dañinas, aunque establece, no pueden agregarse aclaraciones adicionales de exposición modificada ni ninguna otra sugiriendo que IQOS es un producto aprobado por la FDA. La agencia estadounidense aclaró, además, el producto no es seguro y llamó a jóvenes y no consumidores de tabaco a evitar su compra. La continuidad de la autorización está sujeta a futuros estudios y por el momento permitirá únicamente el siguiente etiquetado:

"EVIDENCIA DISPONIBLE A FECHA: El sistema IQOS calienta el tabaco, pero no lo quema. Esto reduce significativamente la producción de productos químicos nocivos y potencialmente nocivos. Los estudios científicos han demostrado que cambiar completamente de cigarrillos convencionales al sistema IQOS reduce significativamente la exposición de su cuerpo a químicos dañinos o potencialmente dañinos".

A finales de 2019, la FDA otorgó a General, rama estadounidense de la empresa sueca Swedish Match, la primera autorización para PTRM (en específico, una autorización de riesgo modificado) que le permite a la empresa anunciar, en Estados Unidos, su snus,un producto de tabaco de origen sueco consumido por vía oral y fabricado con una mezcla de hojas de la planta picadas finamente con agua y sal, como un producto con menor riesgo de cáncer bucal o pulmonar, enfermedad cardíaca, enfisema y bronquitis crónica.

Respecto a este tipo de productos, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha expresado, todas las formas de consumo de tabaco, incluidos los PTC y PTRM, son dañinas, por ser el tabaco inherentemente tóxico y por contener cancerígenos incluso en su forma natural. Además, ha advertido que, a pesar de la necesidad de estudios más estructurados, la evidencia disponible sugiere una asociación entre fumar y la severidad de la enfermedad, así como la posibilidad de muerte, en pacientes con Covid-19.

Pese a esta autorización de la FDA para que Philip Morris anuncie su IQOS como producto de tabaco de riesgo modificado, la comunidad médica en el mundo coincide en subrayar los riesgos de cualquier tipo de consumo de tabaco para salud.