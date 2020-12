La marea verde triunfa en Argentina, Senado vota a favor de legalización del aborto

El Senado de Argentina se tiñó de verde y aprobó la interrupción voluntaria del embarazo

Tras una tensa y larga sesión en el Senado, la marea verde triunfó en Argentina con 38 votos a favor y 29 en contra para la legalización del aborto en el país. La Sesión Pública Especial de la Cámara Alta de Argentina comenzó a las 16:00 hora local y se alargó hasta la madrugada del 30 de diciembre. Bajo este nerviosismo, la Plaza del Congreso se pintó de los colores verdes y celeste, expresando la opinión dividida de la sociedad argentina.

Al inicio de la sesión, la senadora Norma Durango dio el "sí" al proyecto de ley que inundó el Senado de la marea verde para la interrupción voluntaria del embarazo. Dando el banderazo a un debate que sería intenso, la senadora dijo "vengo a ocupar esta banca en nombre de las mujeres muertas en el aborto clandestino". La legisladora, encargada de presentar el texto, afirmó, se trata de un día de esperanza, pues el proyecto "evitará más muertes injustas". "Si el aborto sigue siendo clandestino, van a seguir muriendo mujeres" sentenció al defender el derecho de las mujeres y personas gestantes a elegir.

Mario Fiad, por el contrario, reafirmó su posición provida citando la actual ley argentina, la cual establece que "la existencia de la persona humana comienza con la concepción". Se refirió al aborto como un "drama social" y señaló, legalizarlo no evitará de ningún modo las problemáticas de fondo.

Los pronósticos de esta reunión ya auguraban una mayoría para la marea verde sobre los pañuelos celeste, pero la victoria estaba demasiado reñida por los senadores indecisos. Sergio Leavy, uno de los senadores parte de este bloque, confirmó su voto a favor de la legalización del aborto. "Me di cuenta que esto no se trata de mí, es una situación que le compete a miles de mujeres", indicó en la sesión. "Si mi voto ayuda a salvar una mujer, voto a favor y que sean Dios y la Patria la que me lo demanden".

Stella Olalla, senadora del bloque de indecisos, también dio el "sí" a favor del aborto legal, al considerar que la interrupción del embarazo es un tema de salud pública. "El Estado argentino es un Estado laico. Es independiente de las cuestiones de consciencia, prescinde de lo religioso" señaló. Lucia Crexell, senadora abiertamente en contra del aborto también anunció su voto a favor, asegurando que no está a favor del aborto, pero está de acuerdo con que la estrategia punitiva fracasó.

De igual forma, el senador Alberto Weretilneck, último del bloque del indecisos, optó por votar a favor de la ley para la aprobación del aborto. "Estoy convencido desde mi punto de vista personal que es necesario responder a esta sanción de ley", indicó. El voto del senador nacional por Río Negro significó el último para garantizar los 38 votos a favor, triunfando la marea verde tras dos años de espera.

Bajo este contexto, la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo busca erradicar los abortos clandestinos en Argentina, que desde los años 80 han causado más de 3 mil muertes, según cifras oficiales. En este sentido, cada año alrededor de 38 mil mujeres son hospitalizadas por dichos procedimientos.

Miles de personas festejaron en la Plaza del Congreso el triunfo de la marea verde entre cantos y consignas feministas. Frente un escenario de nerviosismo, el Senado confirmó a través de la votación la aprobación del proyecto de ley que despenaliza el aborto, un hito histórico en Argentina.