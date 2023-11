Lo que todo hombre debe saber sobre la detección de cáncer de próstata

Durante 2022 se diagnosticaron 268 mil 490 nuevos, menciona información del Instituto Nacional de Cáncer

En vista del Día Internacional del Hombre, que se celebra el 19 de noviembre, es importante mencionar que el tipo de cáncer más común en ser diagnosticado entre la población masculina es el de próstata. Así, de acuerdo con información del Instituto Nacional de Cáncer, para 2022 se diagnosticaron 268 mil 490 nuevos casos de este padecimiento. Además, esta enfermedad es una de las principales causas de muerte entre los hombres diagnosticados con cáncer. Por tal motivo es importante detectar este padecimiento a tiempo.

Al respecto, se debe tomar en consideración, la detección de cáncer de próstata puede ayudar a prevenir que la enfermedad avance, y, por lo tanto, reducir el índice de mortalidad. Así, el Hospital Houston Methodist menciona 5 puntos que la población masculina debe tomar en cuanta a la hora de hacer un examen para la detección del mismo.

Para comenzar un tratamiento oportuno, lo principal es detectar el cáncer de próstata, de forma que un examen evaluatorio ayudará a prevenir y reducir los riesgos que acompañan esta enfermedad, los cuales pueden llegar a escenarios fatales como la muerte. Sobre esto, el Dr. Miles asegura, un diagnóstico tardío de este padecimiento aumenta los índices de mortalidad entre la población masculina, mientras, si se detecta a tiempo, la esperanza de un tratamiento oportuno incrementa.

De acuerdo con el Dr. Miles, laprueba que más se utiliza para la detección de cáncer de próstata es el antígeno prostático específico total (PSA, por sus siglas en inglés). Este se encarga de detectar un antígeno específico en la próstata, el cual es una proteína que produce la glándula prostática.

Cabe mencionar, si durante el examen aparecen pequeñas cantidades de esta proteína en la sangre, esto no es una señal alarmante, pues es algo que suele suceder, dado que la proteína se fabrica mediante tejido prostático sano. No obstante, los altos niveles de PSA, señalan que hay un problemay aunque esto no es un determinante del cáncer de próstata, puede ayudar para hacer exámenes más a fondo.

La forma en la que se detecta definitivamente este padecimiento es mediante una biopsia de tejido prostático, pero esta se puede complementar con otras pruebas como un examen rectal o en algunos casos, con un análisis de sangre más sensible.

Según expertos del Hospital Houston Methodist, en algunos casos la prueba de PSA es suficiente para determinar si se sufre de este padecimiento, pues con ayuda de diferentes herramientas se puede evaluar si la aplicación de una biopsia es necesaria o se puede evitar antes de la confirmación de un diagnóstico. Sin embargo, en caso de requerir un examen de biopsia, los expertos aseguran que esta no causa dolor y es una práctica segura, aunque puede llegar a ser incómoda por la sonda de ultrasonido.

Aunque el cáncer de próstata puede desarrollarse en cualquier hombre, también es cierto que hay algunos factores que aumentan el riesgo del mismo, entre ellos la edad. De esta forma, este tipo de cáncer es más propenso en hombres mayores, con una edad promedio de 67 años. Por lo anterior, los expertos recomiendan comenzar a hacerse pruebas de detección a partir de los 50 años. Ahora, en caso de tener antecedentes familiares con esta enfermedad, se recomienda hacer exámenes a partir de los 40 años.

Cuando la persona interesada en un examen de detección llega a la edad antes planteada, este tipo de pruebas comienzan a ser parte de la rutina de control médico. Por lo que el Dr. Miles recomienda, una vez alcanzados los 50 años, las personas que tienen un mayor riesgo padecer esta enfermedad deben preguntarle a su médico por la prueba PSA.

De esta forma, el examen PSA pasará a ser parte de los exámenes de rutina de sangre. En donde se controlará que los niveles de PSA sean normales.

Los casos de PSA alto requieren de una consulta con el urólogo, el cual realizará un examen de seguimiento, este puede incluir un examen rectal digital, en donde se palpa la próstata para detectar cualquier anomalía, asegura el Dr. Miles.

Generalmente, el tejido prostático es firme pero suave, ya que en caso de que este sea duro se considera causa de sospecha, conllevando una biopsia. Cuando el examen rectal digital es normal, algunos urólogos realizan pruebas de sangre más sensibles para descartar el cáncer de próstata y así evitar una biopsia.

Si se detecta cáncer de próstata, los pasos de tratamiento pueden variar, según la gravedad. Un cáncer no agresivo puede ser tratado con simple observación durante un largo tiempo, a esto se le denomina "vigilancia activa", misma que después requerirá tratamiento. Por otro lado, si el cáncer es agresivo, el uro-oncólogo deberá dar diferentes opciones de tratamiento.