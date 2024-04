Glutatión, el antioxidante clave para prevenir cientos de enfermedades

Uno de los principales antioxidantes internos del cuerpo humano es el glutatión

En años recientes, la comunidad médica identificó al glutatión como el principal antioxidante interno del cuerpo humano.Esto, dadas las funciones que esta molécula desempeña tanto en la protección contra enfermedades metabólicas y el deterioro cognitivo. Esto además de realizar diversas funciones esenciales para el mantenimiento de la salud celular, la desintoxicación y el equilibrio inmunológico.

"La molécula glutatión se encuentra en prácticamente todas las células del cuerpo y se ha demostrado que desempeña más de mil funciones genéticas en todos los organismos y sistemas". Destacó el doctor Jimmy Gutman, presidente del Comité Científico Asesor de Immunotec, para el equipo de NotiPress, con lo cual justificó el porqué esta molécula es conocida como el"antioxidante maestro". A su vez, describe, el glutatión, producido de forma natural en el cuerpo, está compuesto por tres aminoácidos, cisteína, ácido glutámico y glicina.

El experto resalta, una de las funciones básicas del glutatión es brindar defensas a células, tejidos y órganos, para salvaguardar a estos de radicales libres, infecciones y enfermedades. Por otra parte, Gutman destaca, esta contribuye al funcionamiento óptimo del sistema inmunológico y a la regulación de las células, previniendo la proliferación celular descontrolada.

Dado lo anterior, este juega un papel clave en lareducción de riesgo de diversas enfermedades, tales como afecciones respiratorias. Además, el glutatión participa en la síntesis de proteínas y cuidado del ADN, siendo así esencial en el funcionamiento celular y reparación de daño genético, refiere Gutman.

Ante este panorama, diversas investigaciones, incluidas aquellas dirigidas por Gutman determinan los beneficios del antioxidante para la salud. "Se ha demostrado su eficacia en el tratamiento y prevención de problemas neurológicos, niveles elevados de colesterol, cáncer, anemia, fatiga y otras tantas condiciones", indica el especialista. Por otra parte, resalta quela correcta dosis de glutatión en el organismo puede mejorar la energía, promover la salud de la piel, vista e, incluso, la calidad de sueño.

Siendo que una gran variedad de factores, como el envejecimiento y la alimentación deficiente, pueden reducir la producción de glutatión, los beneficios de esta molécula pueden verse afectados. Sin embargo, Gutman explica, la molécula no puede ser administrada oralmente, pues esta vía de suministro no es efectiva, dada la degradación a consecuencia de la digestión. No obstante, alude queexisten precursores que pueden ayudar a elevar los niveles de glutatión en el cuerpo y potenciar sus beneficios.

Concerniente con ello, destaca los beneficios deImmunocal, un suplemento alimenticio natural derivado de la leche de vaca sin desnaturalizar. El cual no tiene lactosa y contiene una cantidad óptima de cisteína bioactiva enlazada protegida. "El Immunocal es un precursor que eleva la producción de glutatión dentro del cuerpo humano, permitiendo nuevas células produzcan su propio glutatión", menciona Gutman.

Además, Gutman señala que el descubrimiento sobre los beneficios de los precursores suministrados de manera correcta cuenta con respaldo y evidencia científica.Este, al no tener efectos secundarios, es seguro suministrarlo a niños, mujeres y adultos mayores, los cuales puede combinarse con tratamientos alópatas, homeópatas, naturistas y cualquier tipo de medicamento.

Teniendo en cuenta el papel de glutatión en la salud y el funcionamiento del cuerpo, Gutman subraya la importancia de mantener los niveles adecuados de esta molécula. Para lo cual, asevera, es crucial mantener una dieta adecuada, realizar ejercicio de manera regular y apoyarse de la suplementación específica. A fin de garantizar un óptimo bienestar, longevidad y sistema inmunológico sano.