La falta de información se relaciona con el agravamiento de las enfermedades

Medicina Viral con Doctor Vic, podcast que busca romper con estereotipos de la medicina

Víctor Encina, médico cirujano de la Universidad Anáhuac, considera que muchas enfermedades podrían prevenirse o haberse tratado de forma más sencilla si los pacientes hubieran tenido información para detectarlas en etapas tempranas. Por ello, creó el podcast Medicina Viral, para informar de manera oportuna y veraz a las personas sobre diferentes temas médicos y de salud.

La primera temporada de Medicina Viral inició el 2 de julio de 2023, los nueve capítulos que la componen se estrenarán todos los domingos por el canal oficial del médico cirujano, conocido en las redes como Doctor Vic. El creador de contenido médico se ha dedicado a la difusión de información relacionada con temas de salud desde 2015, en YouTube cuenta con más de 2 millones de seguidores. Ha colaborado con "Médicos sin fronteras", organización médica y humanitaria y publicó el artículo científico "Personality Traits, Anxiety, and Self-esteem in Patients Seeking Cosmetic Surgery in Mexico City".

El podcast contará con las intervenciones de diferentes invitados especiales para abordar temas como alcoholismo, genética, cirugías y tendencias de la medicina, todo ello desde un enfoque entretenido, informativo y sencillo.

El médico cirujano insiste que la información sobre salud y cuidado del cuerpo puede proporcionar herramientas para detectar trastornos y anomalías de manera temprana, y así evitar requerir tratamientos más invasivos y costosos. Por ello hace uso de ejemplos de casos reales, pues estos le permiten abordar cuestiones polémicas y a la vez fascinantes de manera veraz.