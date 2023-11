Endulzantes artificiales: ¿aumentan o no el nivel de azúcar en la sangre?

Endulzantes artificiales y su impacto en el nivel de azúcar en sangre: ¿la solución para las personas con diabetes?

El Día Mundial de la Diabetes se acerca, y es un momento oportuno para abordar el papel de los endulzantes artificiales en la regulación del azúcar en sangre. Con el crecimiento constante de la lista de endulzantes utilizados en los alimentos, surgen preguntas sobre si estos productos son realmente beneficiosos para las personas que viven con diabetes o aquellos que buscan prevenir esta afección.

El azúcar, su consumo y los endulzantes artificiales son temas centrales en la conversación sobre la diabetes. Mag Ayyad, nutriólogo especializado en control de peso en el Hospital Houston Methodist, ofrece una perspectiva esclarecedora:

Por otro lado, los niveles de azúcar pueden elevarse aún más cuando se combina con alimentos con carbohidratos complejos o azúcares naturales. Ejemplo de ello son alimentos como la harina y el azúcar en galletas, la fruta y el azúcar en jugo de fruta.

Sin embargo, la introducción de endulzantes artificiales en la ecuación cambia las reglas del juego. Ayyad señala: "Si se utiliza un endulzante artificial en lugar de azúcar, se reduce la cantidad de azúcar que se eleva en la sangre. Por ejemplo, si endulzas el té artificialmente, el nivel de azúcar en la sangre solo aumentará ligeramente".

Es importante destacar, no todos los aumentos de azúcar en la sangre son perjudiciales. Según Ayyad, las personas suelen pensar que un aumento de azúcar en la sangre es algo negativo siempre. No obstante, es una parte normal del proceso de la creación de energía para el cuerpo. Sin embargo, el aumento de niveles de azúcar se convierte en un problema cuando el cuerpo no puede regular adecuadamente estos niveles en sangre, como ocurre en la diabetes tipo 2.

Para las personas con diabetes, controlar los picos de azúcar en sangre es fundamental. Ayyad sugiere, cuando se busca agregar dulzura, es conveniente optar por endulzantes artificiales en lugar de azúcar regular, especialmente para aquellas personas que viven con esta afección o buscan prevenirla.

Incluso si no existen preocupaciones sobre el nivel de azúcar en la sangre, es importante comprender que los picos frecuentes de azúcar en la sangre pueden aumentar el riesgo de desarrollar diabetes con el tiempo y dificultar la pérdida de peso.

La pregunta clave es: ¿cómo afectan los endulzantes artificiales a los niveles de azúcar en sangre? La respuesta, según Ayyad, es clara: "La respuesta simple es que no afectan. Si abriéramos un sobre de endulzante artificial y lo consumiéramos entero, nuestros niveles de azúcar en sangre no aumentarían en absoluto".

Sin embargo, la realidad es que rara vez consumimos endulzantes artificiales de esta manera. Más bien, los incorporamos en alimentos y bebidas como café, té y productos horneados.

Ahí es donde la situación se vuelve más compleja. Ayyad señala: "Un trozo de pastel sin azúcar todavía contiene grasa; de hecho, probablemente mucha grasa. Entonces, si bien el endulzante artificial no afectará el nivel de azúcar en la sangre, el contenido de grasa y las calorías del pastel sí lo aumentarán".

Los productos cetogénicos (keto) son otro ejemplo, pues a menudo utilizan sustitutos del azúcar para mantener bajos los niveles de azúcar. Sin embargo, estos productos suelen ser ricos en grasas. En este sentido, el hecho de que un alimento esté endulzado artificialmente no garantiza que no afecte los niveles de azúcar en sangre.

Para las personas con prediabetes y diabetes tipo 2, los endulzantes artificiales son una herramienta importante para controlar el azúcar en la sangre. Según Ayyad, un simple cambio, como sustituir refrescos regulares por opciones dietéticas, puede tener un impacto significativo en los niveles de azúcar en la sangre.

Aún persisten las preocupaciones sobre los posibles efectos negativos de los endulzantes artificiales. Ayyad aborda esta inquietud: "Los endulzantes artificiales se han estudiado exhaustivamente y se ha descubierto que son 100% seguros", reitera.

Sin embargo, lo que los estudios han encontrado es que pueden afectar a las bacterias intestinales y, en algunas personas, causar síntomas digestivos. Esa situación a menudo está relacionada con la dosis, como cuando alguien consume el equivalente a siete o más refrescos light al día, describe Ayyad.

Los efectos secundarios de los endulzantes artificiales pueden incluir hinchazón o exceso de gases, así como otros síntomas del síndrome del colon irritable, como la diarrea. Se pueden tomar medidas iniciales para abordar estas sensibilidades, por ejemplo, introducir los endulzantes gradualmente y reducir la cantidad si es necesario.

El uso de endulzantes artificiales puede ser una estrategia efectiva para las personas con diabetes y aquellos preocupados por su azúcar en sangre. Es importante recordar, más allá del azúcar, la cantidad de calorías y grasas en los alimentos también influye en los niveles de azúcar en la sangre.

La etiqueta "sin azúcar" no garantiza que un alimento no aumente los niveles de azúcar en sangre, ya que la cantidad total de calorías es un factor importante. Por lo tanto, leer las etiquetas nutricionales y prestar atención a la cantidad de calorías en los alimentos es esencial para mantener un control adecuado de la diabetes y promover la salud en general.