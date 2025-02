El aburrimiento: una herramienta para el desarrollo y la adaptación emocional

El valor oculto del aburrimiento: una señal para el crecimiento personal

En un mundo hiperconectado por los teléfonos inteligentes y el entretenimiento digital, el aburrimientoparece haber quedado en el olvido. Sin embargo, expertos como James Danckert, neurocientífico cognitivo y profesor de psicología en la Universidad de Waterloo, señalan que este estado emocional no solo tiene un propósito importante, sino que también puede ser clave para el crecimiento personal y la adaptación emocional.

Según Danckert, el aburrimiento actúa como un mecanismo motivacional. En una entrevista con el Dr. Sanjay Gupta para el podcast Chasing Life de CNN, afirmó: "El dolor no está ahí para hacerte sentir herido. El dolor está ahí como una señal para impulsarte a la acción, a abordar lo que sea que haya causado el dolor en primer lugar. El aburrimiento es lo mismo". Comparó esta sensación con el dolor, destacando que ambas son señales diseñadas para impulsar a las personas a actuar.

Danckert, coautor del libro Out of My Skull: The Psychology of Boredom, recurre a León Tolstói para explicar el concepto. En Ana Karenina, Tolstói describe el aburrimiento como "el deseo de deseos", lo que, según el investigador, refleja elanhelo de estar plenamente comprometido con el entorno.

No obstante, advierte que el abuso de la tecnología puede empeorar el aburrimiento. El uso pasivo de redes sociales, por ejemplo, no satisface la necesidad de control personal. "Nuestros teléfonos y redes sociales no son soluciones para nuestro aburrimiento. De hecho, pueden empeorarlo", señaló.

Aunque no existen intervenciones concluyentes para combatir esta sensación, Danckert ofrece recomendaciones prácticas. Una de ellas es crear una lista de actividades personalesque puedan ser útiles en momentos de aburrimiento. Él mismo recurre a tocar la guitarra como una forma de reconectar con su entorno.

También enfatiza la importancia de no imponer soluciones a los demás. "Si simplemente les das una lista de sugerencias, eso no resuelve el problema de la autonomía", afirmó. Además, contradice la idea de que el aburrimiento fomenta la creatividad, señalando que la evidencia para respaldar esta afirmación es limitada.

Danckert concluye que, en lugar de evitar o aceptar ciegamente el aburrimiento, es crucial entender su mensaje. "No creo que debamos aceptar el aburrimiento, pero tampoco creo que debamos intentar superarlo", dijo. Esta sensación puede motivar diversas respuestas, desde la creatividad hasta la relajación, siempre y cuando las decisiones se tomen conscientemente. En definitiva, el aburrimiento no es un defecto, sino una experiencia universal que, según Danckert, puede convertirse en una herramienta poderosa para adaptarnos y crecer en un mundo lleno de estímulos.