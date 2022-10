¿Diarrea? Cuándo es importante atenderse con un médico

Medicamentos de venta libre y recetados también pueden causar diarrea

La diarrea es muy común y la mayoría de las veces, es de corta duración y desaparece por sí sola. Pero, también puede ser grave o crónica, y ahí es cuando dicho síntoma se vuelve más preocupante, señala la doctora Neeharika Kalakota, gastroenteróloga del Hospital Houston Methodist.

Existen dos tipos generales de diarrea, aguda y crónica; ambas dan como resultado la liberación de heces blandas y acuosas, generalmente al menos tres veces en un solo período de 24 horas. Así pues, la diarrea aguda es transitoria, dura solo uno o dos días, aunque a veces hasta dos semanas. También puede presentar con frecuencia otros síntomas, como náuseas, vómitos, calambres abdominales e incluso fiebre.

Mientras tanto la diarrea crónica, por otro lado, persiste durante un período de tiempo más largo de 30 días o más según la verdadera definición clínica, las dos tienen diferentes causas latentes por bacterias. Muchos de los virus que causan enfermedades transmitidas por los alimentos son muy contagiosos, lo que hace posible la transmisión fecal-oral.

Pese a lo anterior, una de las causas de la diarrea aguda, casi siempre es el resultado de una infección intestinal, generalmente viral, a menudo transmitida por los alimentos. Por ejemplo, el norovirus y el rotavirus, son las causas más comunes de la diarrea, a menudo denominada gripe estomacal y pueden propagarse rápidamente en cualquier lugar.

Varios tipos de bacterias también pueden causar diarrea aguda a través de enfermedades transmitidas por los alimentos. "Curiosamente, el virus SARS-CoV-2 que causa la Covid-19 puede causar una serie de síntomas gastrointestinales, incluida la diarrea aguda", agregó la Dra. Kalakota. Aunque, la Covid-19 se propaga principalmente a través de gotitas respiratorias infecciosas, también puede propagarse a través de la transmisión fecal-oral, este riesgo debería ser bajo si se practica la sanitización.

En ese sentido, una de las causas de la diarrea crónica generalmente es provocada por un problema o condición de salud subyacente. Tales como síndrome del intestino irritable; enfermedad del intestino irritable; intolerancia a la lactosa; sensibilidad al gluten y enfermedad celíaca. Asimismo, por pancreatitis crónica; sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado; y extirpación quirúrgica de la vesícula biliar.

No obstante, muchos medicamentos de venta libre y recetados también pueden causar diarrea, incluidos el ibuprofeno y ciertos medicamentos para la presión arterial. Además, los suplementos que se toman en dosis altas, vitamina C y magnesio, en particular, también pueden ser fuentes de diarrea.

De esta forma, si se quiere detener la diarrea, muchas veces dependerá de su causa. Los medicamentos antidiarreicos de venta libre pueden ayudarte a reducir algunas de las molestias que acompañan a la diarrea, pero no tratan la causa de fondo. Tomando en cuenta que la diarrea aguda generalmente desaparece en uno o dos días, con o sin un medicamento.

Frente a tal situación, los episodios ocasionales de diarrea no suelen ser motivo de gran preocupación. Sin embargo, existen algunas señales para detectar la diarrea aguda e ir con un doctor. Las cuales son, lleva más de dos días con diarrea; deshidratación y no poder retener la comida o los líquidos; dolor abdominal severo; sangre en las heces y 38ºC de fiebre o más

Se debe consultar a tu médico cuando se experimenta diarrea crónica; "tu médico familiar te mandará a hacer los análisis de sangre y las pruebas de heces necesarias. Ello, para ayudarte a determinar qué podría estar causando la diarrea", explica la Dra. Kalakota. "Dependiendo de los resultados, se pueden recomendar cambios en tu estilo de vida que te ayuden a reducir la diarrea".