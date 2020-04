Cinco datos que tienes que saber sobre COVID-19, según la UNAM

Expertos de la UNAM informan sobre COVID-19 en México

México supera los 5 mil casos por COVID-19 bajo características diferentes sobre cómo afecta a la población del país, por lo que el estudio de desarrollo es importante para tomar en cuenta las medidas de prevención para evitar el contagio de coronavirus. En este sentido, expertos de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) compartieron datos y sugerencias acerca del coronavirus.

Las muertes en México tiene una particularidad en las condiciones de salud de los enfermos, ya que los factores como diabetes, sobrepeso e hipertensión son recurrentes en los padecimientos de las personas que fueron contagiadas por COVID-19 y perdieron la vida.

Aunque la diabetes no aumenta las probabilidades de contraer COVID-19, sí es un factor para complicar el padecimiento, México tiene una población de 8.6 millones de diabéticos, según la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSAUT), por lo que la maestra en Epidemiología de la UNAM, Xóchitl Ponce Martínez recomienda a esta población seguir las medidas generales como lavado de manos, sana distancia, además de alimentación e hidratación adecuada para un mejor control metabólico.

Otro sector de la población vulnerable son los fumadores y vapeadores, como los que usan cigarros electrónicos: "Se han hecho estudios y además hay evidencia de que los fumadores tienen 2.4 veces más probabilidad de contagiarse con el virus SARS-CoV-2, en comparación con una persona que no fuma" explica la doctora María Guadalupe Ponciano Rodríguez, académica del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la UNAM.

La enfermedad de COVID-19 afecta directamente el sistema respiratorio, por lo que los componentes tóxicos del humo perjudican al aparato respiratorio, provocando deficiencias en el sistema inmune que lo deteriora, según informó Ponciano Rodríguez.

Entre las enfermedades que están propensos a desarrollar los fumadores crónicos está el enfisema y enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC), bronquitis crónica e infecciones respiratorias, reduciendo su capacidad pulmonar, dañando el tejido y destruyendo los alveólos.

Respecto a la propagación del virus, los expertos de la UNAM como el director médico del Hospital Veterinario UNAM-Banfield, Fausto Reyes Delgado reafirma que no existe evidencia científica sobre el pelaje de animales sean un foco de contagio para propietarios y veterinarios, debido a su característica fibrosa y porosa, mientras que las superficies suaves o lisas pueden ser zonas de mayor propagación de virus.

Agrega que tener la higiene adecuada con la mascota es indispensable, por lo que resalta el lavado de manos con agua y jabón, así como la desinfección después de tener contacto con las mascotas con el simple hecho de jugar o acariciar y no solo cuando se expone a la calle.

El coronavirus tienen un periodo de vida distinto, según la superficie en que se encuentre, lo informa un estudio en The New England Journal of Medicine; en el aire puede encontrase hasta tres horas, en el cobre cuatro horas, en el plástico y el acero inoxidable de 2 a 3 días y el cartón hasta 24 horas.

Samuel Ponce de León Rosales, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia Coronavirus sugirió el uso de cubrebocas como una medida precautoria, como una medida más sin dejar de lavar las manos y estornudo de etiqueta. El uso de cubrebocas no es necesariamente del número N95, ya que son de uso exclusivo del personal médico.

Considerar extremar las precauciones es indispensable para evitar el contagio de COVID-19 sin dejar de realizar las medidas básicas como el distanciamiento social y de ser posible quedarse en casa para reducir la curva de contagio en México debido que se está en los días más críticos de contagio, considerando los señalamientos de los expertos de la UNAM.