CES Innovation Awards 2022 premia tecnologías para prevenir la Covid-19

Entre los premiados se encuentran las pruebas rápidas para detectar el virus de Covid-19

Algo que ha ayudado a frenar la pandemia derivada de la Covid-19 son las tecnologías creadas para prevenir los contagios desde el inicio de la pandemia. En ese sentido losInnovation Awards 2022 del Consumer Electric Show (CES 2022)reconocieron algunas avances que se desarrollaron y han apoyado de forma significativa a luchar contra la Covid-19.

Se premió con Best of Innovation 2022a la empresa Grapheal por su TestNPass. Esta es una "tira reactiva" digital independiente que se alimenta y se conecta al teléfono inteligente, que, después de la prueba, se convierte en un pase identificación porradiofrecuencia personal (RFID) y seguro.Por medio de la tira, detecta la presencia de biomarcadores en los fluidos corporalesy entrega una etiqueta RFID cifrada con marca de tiempo. La cual está protegida contra manipulaciones mediante el control de reconocimiento facial. El primer modelo de tecnología de esta plataforma se dirige a los antígenos causados por la infección por el virus Covid-19 en el cuerpo.Proporciona un pase de salud biométrico seguro en menos de cinco minutos, ideal para controles rápidos y repetidos en áreas de alto tráfico y lugares grandes como aeropuertos, estadios, conciertos y exposiciones.

#CES2022 | AMD se enfocó en sectores del #gaming con sus nuevos procesadores, mientras Sony hizo lo propio enfocándose en el VR para entretenimiento y la movilidad



➔ https://t.co/epi3Z02JaI pic.twitter.com/KOFptuWfX4 — My Press (@mypress_mx) January 7, 2022

La autoprueba BinaxNOWCovid-19puede detectar rápidamente cuando las personas corren el riesgo de propagar COVID-19 desde la comodidad de su hogar. Esta prueba de Abbott es la primera prueba portátil que ofrece resultados en 15 minutos sin equipoy está autorizada para pruebas asintomáticas seriadas de venta libre. Por medio de la aplicación NAVICA, el usuario podrá recibir una prueba certificada de los resultados en su celular. BinaxNOW es la prueba rápida de Covid-19más utilizada y estudiada en Estados Unidos, incluso ha sido implementada por comunidades, escuelas y empleadores para minimizar la propagación. La prueba puede encontrarse dentro de supermercados en Estados Unidos, tales como Walmart a un precio de 14 dólares por dos pruebas.

All-in-One Thermal Sensing System de Industrial Technology Research Institute (ITRI), permite la detección remota de alta precisión de los signos vitales y las actividades del paciente.De esta forma proporciona atención médica inteligente sin contacto en el mundo pospandémico. Los CES Innovation Awards 2022 premió a ITRI por haber detectado un problema, porque de acuerdo con laOrganización Mundial de la Salud (OMS) en el 2020hubo una escasez mundial de 59 millones de personal de enfermería.De esa manera, por medio de un procesamiento de imágenes térmicas de ultra resolución basado en Inteligencia Artificial (IA), se preserva la privacidad y puede medir la temperatura corporal, la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria de varios sujetos simultáneamente.El sistema también provee monitoreo sobre salidas de cama, caídas, tiempo sedentario prolongado y emite alertas a través de una aplicación móvil cuando se detecte una anomalía.

#Tecnología | Desde un biosensor que permite conocer los niveles de glucosa en tiempo real, hasta una escaladora vertical fueron premiados por #CES Innovation Awards 2022



➔ https://t.co/DRX7KiB09B pic.twitter.com/6Y1LLMmayp — My Press (@mypress_mx) January 4, 2022

Oview Multi Respiratory Health Diagnosis and Treatment System es un producto sanitario digital que tieneun dispositivo principal y varios módulos de tratamiento, tales como, spray, limpiador, nebulizador, cuidado LED. No obstante, este está dirigido a la atención de enfermedades respiratorios en general, además de la Covid-19. De igual manera tiene diversos módulos de diagnóstico, entre ellos termómetro,espirometría, estetoscopio, otoscopio, los cualesson fácilmente intercambiables para adaptarse a las necesidades del usuario. La aplicación de este producto premiado por CES Innovation Awards 2022 rastrea y registra el estado de salud respiratoria y los datos de tratamiento.Este producto deINTIN Inc. sugiere programas y módulos de tratamiento dependiendo del estado de salud del usuario mediante algoritmos, big data e IA.