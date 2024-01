Llega a CES 2024 el dispositivo de placer más innovador en el mundo de sextech

Oh!, el vibrado impulsado por tecnología sónica que presentó Ohdoki en el CES 2024

La compañía noruega, Ohdoki, conocida por sus innovaciones tecnológicas enfocadas en la experiencia sexual, dio a conocer su nuevo dispositivo Oh!, durante el CES 2024. El anuncio se da tras un breve tiempo de que la empresa estableciera una nueva sede en Miami, Estados Unidos, en vista deexpandir su presencia global.

El dispositivo Oh!, promete brindar a los propietarios de vulva, nuevas y divertidas experiencias sexuales. Pues, a diferencia de los vibradores impulsados por motores mecánicos estándar,Oh!, integra tecnología ResoTouch, basada en ondas sonoras.

De acuerdo con información a la que NotiPress tuvo acceso,la tecnología sónica del vibrador es capaz de crear infinitas posibilidades de patrones y frecuencia. Incluso permitiendo que cada persona pueda crear sus propios patrones vibratorios, propiciando así un placer más focalizado y una estimulación más profunda.

Jens Petter 'JP' Wilhelmsen, CEO de Ohdoki, asegura que el objetivo de la compañía es empoderar a las personas de todos los géneros para elevar sus experiencias sexuales íntimas. A su vez, destaca "Hemos visto comentarios positivos increíbles sobre nuestro producto insignia The Handy y hemos aprendido de nuestra comunidad para innovar y crear un vibrador para nuestras clientas propietarias de vulva".

Además de los productos físicos,Ohdoki ha innovado gracias al desarrollo de software interactivo.El cual permite a los usuarioscontrolar de forma remota sus dispositivos y sincronizarlos con contenido de video. Oh!, también puede ser controlado en línea e incluso puede ser emparejado con otro dispositivo Oh!, así como The Handy, para que las parejas disfruten juntas. Durante el CES 2024, Ohdoki estará exhibiendo sus diversas ofertas en tecnología de placeren el North Hall del Centro de Convenciones de Las Vegas.