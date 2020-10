Donald Trump no acudirá en debate virtual, pero acepta cambiarlo de fecha

Según Trump, el cambio de formato lo están haciendo para proteger a Biden

Donald Trump, actual presidente de Estados Unidos y candidato del Partido Republicano para las elecciones del próximo noviembre de 2020 aseguró el 8 de octubre, no participará en el segundo debate contra Joe Biden, tras la decisión de la Comisión de Debates Presidenciales de cambiar a un formato virtual. No obstante, su campaña aceptó posponer el encuentro.

En una entrevista para la cadena Fox News, Trump dejó claro -minutos después del anuncio de la Comisión de debates presidenciales- su rechazo por el nuevo formato propuesto. "No voy a ir a un debate virtual" señaló el mandatario, "no voy a perder mi tiempo en un debate virtual". El candidato republicano aseveró, no está dispuesto a sentarse frente a un ordenador a debatir, "sería ridículo", indicó.

Asimismo, el presidente estadounidense arremetió contra la Comisión mencionando, el cambio de formato lo están haciendo para proteger a Biden, "todo el mundo lo está haciendo", afirmó. De igual forma, el equipo de campaña de Trump confirmó a través de un comunicado que el mandatario no participará en el segundo debate, y anunció, el 15 de octubre -fecha prevista para llevarse a cabo el segundo encuentro entre Trump y Biden- realizará un acto solo para sus seguidores.

Por su parte, Bill Stepien, director de campaña de Trump mencionó en un comunicado "que las criaturas de la ciénaga de la Comisión de Debates Presidenciales se den prisa para salir en defensa de Joe Biden cancelando unilateralmente el debate presidencial es patético". Además, informó que el presidente Trump "dará negativo" en varias pruebas de Covid-19 previo al debate. "Desdeñaremos esta triste excusa para rescatar a Joe Biden y haremos un mitín".

Desde Delaware, el candidato demócrata Joe Biden aseveró, comentar sobre la posición del presidente "sería irresponsable", pues"no sabemos lo que va a hacer el presidente. Cambia de opinión a cada segundo". Asimismo, su equipo de campaña no mostró rechazo a la propuesta de la nueva modalidad de formato del debate por parte de la Comisión y afirmó, el exvicepresidente está deseando hablar directamente con el pueblo americano "y comparar su plan para unir al país y reconstruirlo mejor, frente al fallido liderazgo de Donald Trump".

De esta manera, el equipo de campaña de Biden sugirió un aplazamiento de una semana de la cita en función de que esta pueda ser celebrada en persona. Los encargados de la campaña de Trump aceptaron esta prórroga. El jefe de campaña de Trump explicó por comunicado, están de acuerdo con el aplazamiento del segundo debate para el 22 de octubre y, de manera acorde, el tercer debate tendrá que moverse para el 29 del mismo mes.

Tras el rechazo de Donald Trump a participar en un debate virtual, Kate Bedingfield, portavoz de Biden, criticó la postura del presidente ante medios locales, "Donald Trump no programa los debates. La Comisión de Debates lo hace. El comportamiento errático de Trump no le permite reescribir el calendario y elegir nuevas fechas a su elección".