Qué pasa cuando las empresas no tienen una estrategia de comunicación

Falta de estrategia de comunicación empresarial genera riesgos de reputación

Una pregunta que todo manager debe confrontar tarde o temprano es qué pasa si la empresa no define una estrategia de comunicación con los stakeholders ni con los medios de comunicación. El estudio "The state of PR 2023" de Muck Crack sostiene, de 1034 profesionales de diferentes industrias, entre las que se incluyen agencias de relaciones públicas, consultores, organizaciones sin fines de lucro y marcas, el 50% considera a la comunicación corporativa como elemento esencialpara el negocio.

Entre los beneficios de una estrategia de relaciones públicas, la medición de los resultados se convierte en prioridad para una evaluación objetiva del impacto en el negocio de las marcas. En este contexto, la visión de las marcas y las agencias de relaciones públicas difieren según el estudio. Mientras un 70% de profesionales de relaciones públicas opina que una estrategia de comunicación le aporta valor a las marcas como iniciativas empresariales, solo un 60% de las marcas coinciden.

Para Jaime Roa, socio fundador de la agencia mexicana CEMPR Digital, la pérdida de oportunidades, el posible daño a la reputación y una inversión más alta en marketing podrían ser consecuencias que están a la vuelta de la esquina. En el estudio, un 24% de los encuestados opinó que mitigar el riesgo reputacional es importante para las marcas. Planificar una estrategia de comunicaciónempresarial toma relevancia en este contexto.

Catalina Jiménez Combariza, directora de la agencia de relaciones públicas Sentidos Comunicaciones, comentó para NotiPress, "las acciones adecuadas de comunicación permiten posicionar mensajes clave por medio de canales idóneos y dirigidos al público que consideremos estratégico, incluido el público interno". La también fundadora de la agencia de origen colombiano advierte, es muy riesgoso no contar con una adecuada estrategia de comunicación, "tan riesgoso como meternos en el mar en plena tormenta sin saber nadar". Los seguidores de las marcas son potenciales consumidores y pueden contribuir a crear reconocimiento, refirió la especialista.

En un mundo hiperconectado, la saturación de datos podría abrumar a cualquier empresa y las redes sociales tienden a aportar confusión. Un estudio de confianza en instituciones de México de la consultora Mitofsky afirma, los medios de comunicación incrementaron su confianza entre 2019 y 2020. Para Roa, la mayor confianza en medios de comunicación por encima de las redes sociales se debe a que "muchas veces la información no está comprobada".

Quizás, uno de los ejemplos de referencia en 2023 es la exigencia de la Unión Europea con X de Elon Musk y se relaciona con la presunta falta de transparencia en la moderación de contenidos y gestión de la desinformación. Si bien X eligió la estrategia de notas de la comunidad para combatir la desinformación, la iniciativa es insuficiente y refleja el problema de las redes sociales en la reputación empresarial.

La ausencia de comunicación empresarial o una estrategia deficiente, por los motivos que sean, tiene impacto negativo en el negocio, ya sea tarde o temprano. Los especialistas coinciden en que cada empresa es distinta y debe personalizarse una estrategia de comunicación. Entre los riesgos se encuentran la pérdida de visibilidad en el mercado, posible falta de compromiso de los colaboradores, costos de marketing más altos y pérdida de oportunidades de crecimiento. Todo esto, se traduce como un costo oculto que asumen las empresas de no poner en funcionamiento una estrategia de comunicación empresarial. Si la estrategia es efectiva o no, impactará como un costo directo, dependiendo de la industria, tamaño de empresa y otros factores.