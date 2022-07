Qué es el venture capital y por qué es la opción de mayor crecimiento para startups

América Latina es una de las regiones con mayor crecimiento en capital de riesgo para las pymes, según expertos

Durante el webinar "Emprendedores que nacieron o crecieron durante la pandemia", realizado por Cumplo México, al cual tuvo acceso NotiPress, los CEO de diferentes compañías expusieron la importancia de adaptarse a las nuevas necesidades del mercado. Además de tener una estrategia para capturar más capital de inversión y apostar por el venture capital o capital de riesgo, un aspecto que ha tenido un mayor crecimiento en América Latina.

El venture capital o capital de riesgo son acciones para financiar pequeñas y medianas empresas (pymes), principalmente startups. Además, son empresas que no cotizan en bolsa y no pueden obtener la financiación deseada en los mercados públicos de acciones o mediante otras formas tradicionales de financiamiento. Según el informe "Private Equity y Venture Capital en América Latina" el crecimiento del venture capital en la región está atravesando un momento clave. Desde 2013, el capital de inversión aumentó 14 por ciento en México, mientras que Brasil fue el país con un mayor crecimiento en el mismo periodo con un 64%.

Alejandro Sisniega, co-fundador y chief of new business de Justo, señaló en el webinar que ante un momento de crisis sanitario o económico, las startups deben tener acciones inmediatas y radicales. Esto a través de entender a los usuarios y el panorama de la industria aprovechando la Tecnología de la Información(TI) y Big Data entre otras herramientas.

En ese sentido, Nathan Schorr CEO y fundador de Flexio apuntó que la mayoría de las startusps quiebran por una mala administración. Por tanto, encontrar una herramienta que le permita a los emprendedores a gestionar la cobranza y conciliación bancaria es importante en una organización.

Según los expertos, los nuevos inversionistas se fijan en startups latinoamericanas cuya ideología integre, adaptación al mercado, sobrellevar una crisis y tener una meta fija a futuro. Por ejemplo, Chiara Sheldon, co-fundadora y CEO de Reworth, expresó que las pymes deben descartar la idea de ser un unicornio y mostrarse más como un camello.

"Una startup debe adaptarse a las condiciones extremas, cambios bruscos y tener un enfoque de crecimiento sustentable a fin de encontrar un equilibrio de crecimiento y tener una perspectiva a largo plazo", apuntó. Agregó que es importante tener el talento para hacer crecer una empresa, pero la adaptación en momentos de incertidumbre (una pandemia o crisis económica) es fundamental para conseguir inversionistas.

Tras ello, los tres CEO confirmaron que en la actualidad, la prioridad no es un crecimiento exponencial y alcanzar una valuación de mil millones de dólares en el primer año. Actualmente se necesita mirar, analizar, pensar e invertir con el objetivo de sobrevivir el día de mañana, pues, en todas las crisis hay grandes oportunidades de negocio.