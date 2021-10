Presentan proyectos sociales de fotoperiodismo independiente becados por Getty Images

Un total de 45 mil dólares es la cifra que acumulan los becas otorgadas por Getty a periodistas

La compañía Getty Images premió a fotoperiodistas independientes dedicados a la fotografía documental con becas editoriales que suman en conjunto 45 mil dólares de inversión. Por medio de un comunicado de prensa, el 22 de octubre de 2021, la empresa de comunicación visual anunció a los ganadores del apoyo económico. Es pertinente señalar, Getty Images por medio de sus becas ha otorgado 1,8 millones de dólares a fotógrafos y cineastas de todo el mundo.

Frente a ello, Ken Mainardis, director global de contenido de Getty Images dijo a NotiPress: "Durante más de 15 años, Getty Images ha apoyado a fotoperiodistas independientes de todo el mundo a través de nuestro programa de becas editoriales". En la misma línea, el ejecutivo comentó en 2021, la empresa tiene el objetivo de expandir su alcance a organizaciones de comprometidas con el desarrollo de talentos emergentes.

Para comprender mejor, la beca de Getty Images otorga tres subvenciones de 5 mil dólares cada una a fotógrafos y videógrafos independientes. Esta oportunidad fue dirigida a personas que retratan historias de resiliencia comunitaria a raíz de la pandemia de Covid-19.

#EstiloDeVida | Recaba diez testimonios de escritoras sobrevivientes de la lucha contra el #cáncer, que fueron curados por la poeta, narradora y editora mexicana Paulina Vieitez



➔ https://t.co/fwh9DZVP99 pic.twitter.com/Dh75IY6j43 — My Press (@mypress_mx) October 21, 2021

En 2021, los fotoperiodistas ganadores fueron: Hailey Sadler de la organización "We Hold One Another Together", que examina la construcción de casas en la Nación Navajo para ayudar a las familias de la zona a contener el Covid-19. Asimismo, proporciona una solución para proteger la salud de los ancianos indígenas y Sadler trabaja en esta historia. Un segundo premiado, fue el periodista Javier Fergo de "Sin comida, casa o trabajo: Migrantes al límite en Andalucía durante la pandemia", que son una serie de fotografías documentales de las condiciones de vida de trabajadores migrantes en Almería y Huelva durante la crisis de 2020.

Como tercer ganador, estuvo Raphael Alves de Insulae, organización que muestra los efectos aislantes de la pandemia en las comunidades indígenas en y alrededor de Manaus, Amazonas en Brasil. Es pertinente mencionar, el panel de jueces extendió una mención de honor a Matteo Bastianelli por su proyecto "Blooming Flowers", sobre los migrantes en Italia que trabajan en el sector agrícola del país.

Los ganadores fueron seleccionados de entre 200 periodistas y el jurado estuvo integrado por: Pete Souza, ex fotógrafo oficial de la Casa Blanca y Jessica Lim, directora del Festival de fotografía de Angkor. Así como por Katherine Pomerantz, directora de foto de la revista TIME y el fotógrafo Walter Astrada.

Finalmente, Getty Images otorgó dos subvenciones de 15 mil dólares a organizaciones las cuales apoyan al fotoperiodismo y a sus profesionales. Los premiados incluyen a Fabiola Ferrero y OjoRojo quienes trabajan para Semillero Migrante, un programa de tutoría enfocado en historias migratorias de Colombia y Venezuela. El programa tiene como objetivo apoyar a los periodistas dentro de las comunidades afectadas y funge como un espacio de aprendizaje para los aspirantes a fotógrafos documentales.

#EstiloDeVida | Es uno de los platillos navideños más emblemáticos en México, el #bacalao además de ser popular contiene alto valor nutricional al dar vitamina D y Omega 3



➔ https://t.co/qpiux5UDHk pic.twitter.com/G57sAeaY77 — My Press (@mypress_mx) October 21, 2021

De la misma manera, The Nlele Institute recibió la subvención por "Bridging Gaps Through Informal Art Education in Photography", un programa que ofrece talleres de foto y tutorías a fotoperiodistas en Nigeria. Los programas de foto fueron elegidos por un jurado interno del equipo editorial global de Getty Images. Entre los jueces se encuentran: Cassie Trotter Spencer, directora de fotografía editorial de la región Asia-Pacífico y Sandy Ciric, directora senior de fotografía de noticias, de la región América . Al igual que Fernando de Dios, Gerente Editorial, de Latinoamérica y Jay Davies, director de fotografía de noticias, Europa, Oriente Medio y África.

A modo de cierre, el apoyo que Getty Images brinda a los fotoperiodistas independientes de todo el mundo es una ayuda la cual sirve para fortalecer al periodismo en general. Lo cual es algo positivo, pues el Periodismo es una profesión que es conocida por no ser bien remunerada en países como México.