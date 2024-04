Perspectivas de CEO para 2024: IA , iniciativas ESG y estrategias

Algunas de las perspectivas de los CEO para el futuro empresarial contemplan la implementación de IA y las iniciativas ESG

El mundo de los negocios atraviesa un entorno global caracterizado por la volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad, atributos en el mundo empresarial conocidos como VUCA(término en inglés). No obstante, según la presentación del estudio"CEO Insights 2024: Positive in an uncertain world"de la consultoría estratégica Arthur D. Little a la cual asistió el equipo de NotiPress, alrededor del 66% de grandes líderes y CEO empresariales se muestran positivos ante el panorama de la industria de mercado, esto en cuanto a sus planes de crecimiento.

"CEO Insights 2024: Positive in an uncertain world" es un estudio global que reúne lasperspectivas hacia el futuro de 300 CEO de empresas mundiales importantes, enfocado en el desarrollo de negocios y el ambiente macroeconómico. Estas incluyen temas como implementación de estrategias, modelos de inversión, implementación de inteligencia artificial y cambios en las prioridades empresariales de acuerdo a las iniciativas ESG.

Así, de acuerdo con los resultados de la investigación, la opinión que los ejecutivos de las empresas comparten es el optimismo sobre el futuro empresarial, dado que las perspectivas económicas globales evolucionan satisfactoriamente durante los próximos tres a cinco años. Lo anterior se vuelve evidente, pues 66% de los CEO ven un panorama positivo, mientras solo el 10%, sobre todo la industria manufacturera, ve un panorama en decaimiento.

La confianza que muestran los CEO, demuestra las consideraciones de los mismos hacia el fondo de mercado, el cual consideran, se alcanzará o ya se alcanzó. Es decir,gran parte de los ejecutivos proyecta un crecimiento global. Sobre esto es importante mencionar que las perspectivas positivas surgen en mayor medida dentro de las empresas más grandes, con un 84% de estas, frente a las empresas pequeñas, las cuales representan el 60% dentro de la encuesta del estudio.

Dentro de los aspectos externos que afectan el crecimiento de una empresa, los CEO resaltan la implementación de nuevas tecnologías como laIA dentro de sus procesos empresariales. Además, mencionan la preocupación general sobre cómo la cadena de suministro ha sido superada, esto para hacer frente al aumento de precios de materias primas, dentro de los que se encuentra el suministro de energía.

Ahora bien, respecto al papel de lasherramientas tecnológicas dentro de los procesos empresariales, los líderes señalan hacia enfoques que integren la inteligencia artificial, automatización, sostenibilidad, entre otros. Cabe destacar, los ejecutivos mostraron un amplío conocimiento sobre el manejo de estos modelos y la aplicación de los mismos dentro de la organización de las empresas.

Para el crecimiento de las empresas, los CEO continuarán con sus estrategias, pero con diferencias puntuales de los últimos tres a los próximos tres años. El área al que se le prestará mayor atención es la diversificación, con un 14% más en comparación a 2023, mientras la guerra de precios tendrá un repunte del 13%. Con lo cual se buscaofrecer ofertas disruptivas y ampliar las áreas geográficas.Otro factor de interés para los empresarios gira en torno a los nuevos canales de ventas con 18% de interés y los nuevos segmentos.

Uno de los mayores retos dentro del sector empresarial que se busca enfrentar en 2024 son los retos globales que representa el VUCA durante los próximos tres a cinco años. Así, el panorama frente a esta problemática demostró, 28% de las organizaciones consideran, sus capacidades para afrontar estos retos son superiores, sin embargo, 68% reconocen que les falta fortalecer estrategias para capacitar a su personal, esto en busca de la adaptación a un entorno más volátil.

Respecto a loscriterios de gobernanza corporativa, ambientas y social(ESG, por sus siglas en inglés), el estudio comprobó que para el año 2024, las prioridades de las empresas se enfocan en cubrir estas iniciativas. Pues, en 2023, 41% de los CEO, abordaba el tema de la ESG, pero prestaba más atención a otros aspectos, por el contrario, en 2024 el 71% de los ejecutivos prioriza las iniciativas ESG.