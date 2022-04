¿Por qué es importante para los negocios contar con envíos same day?

Mayoría de los mexicanos compran en línea debido a la posibilidad de recibir sus productos a domicilio

Las entregas el mismo día se vuelven día a día un elemento de venta de gran fuerza para la atracción de nuevos clientes. Tanto para el desarrollo de las grandes tiendas, del comercio electrónico, del tradicional y hasta de las pymes. De acuerdo con Borzo, startup de dlivery exprés y envíos same day, una de las cartas más fuertes para solventar los retos logísticos es la tecnología.

Cifras de la Asociación Mexicana de Ventas Online (AMVO) muestran que 60% de los mexicanos realizó compras en línea debido a la posibilidad de recibir sus productos a domicilio. Además, 57% realiza compras porque puede ahorrar tiempo al tramitarlas.

Borzo informó a NotiPress que el same day delivery tiene como objetivo hacer entrega de productos o servicios al cliente final en un máximo de 24 horas. Este proceso logísticoforma parte de las tareas relacionadas con la última milla y se desarrolla como una solución rápida y eficaz ante el proceso de compra dentro de las tiendas.

Sin emabrgo, según Borzo, existencomercios que se encuentran con una serie de problemas logísticos, estos impactan directamente en cómo se realizan envíos. "Así, podemos encontrar negocios que no cuentan con la infraestructura o recursos necesarios para realizar entregas el mismo día. Cuyas rutas logísticas son poco planeadas, sus tiempos de entrega no están establecidos del todo y no cuentan con la gestión óptima para realizar multienvíos", afirman en el comunicado.

¿Cuándo es necesario implementar el same day delivery en los negocios?

Es necesario que las empresas que realicen este tipo de envíos cuenten con elstock necesario para realizar el servicio de entrega inmediata. Adicionalmente son necesarias redes de reparto propias o con el apoyo de servicios de mensajería exprés para mejorar los tiempos de entrega.

Es importante detenerse apensar qué tan necesario es que se realicen las entregas el mismo día, dado que suelen ser envíos más caros que las entregas programadas.

El uso de este tipo de servicios exprés evita los procesos con intermediarios que pueden complicar y retrasar los procesos de entrega, propiciando así un canal directo entre la empresa y el cliente.

Uno de los principales factores por mejorar al realizar ventas en línea suele ser el tiempo de entrega.

En este sentido, el same day delivery ha traído una nueva solución ante la creciente ola de ventas en línea derivada del confinamiento por la pandemiay el cambio en los hábitos del consumidor. Las empresas deberán adaptarse a este nuevo modelo de entregas y adquirir las herramientas necesarias para realizar en tiempo y forma el proceso logístico de sus productos y servicios.