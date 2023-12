Mujer triunfa en el "Big Brother" del póker: claves del éxito en un terreno masculino

La jugadora profesional de póker, Maria Ho, busca contribuir en la inclusión y abrir más espacios para mujeres en esta industria

Desde hace más de una década, Maria Ho, ha alzado la voz paracontribuir a la inclusión y abrir más espacios para las mujeres. En este caso, la lucha viene desde el juego de las apuestas más popular del mundo, el póker,mencionó GGPoker.tv en exclusivapara NotiPress.

Si bien, en entrevistas llegó a reconocer que en sus inicios su principal motivación eran las ganancias económicas, su reciente participación en el reality showGame of Gold de GGPoker,evidenció el cambio de enfoque en su carrera profesional. Pues aseguró ahora se esfuerza por hacer uncambio en relación con la inclusión. Pues, durante sus años como profesional, no ha visto un cambio importante en la cantidad de jugadoras que juegan pokér a nivel profesional.

Maria Ho inició la carrera en el póker durante su estancia en la universidad, atraída por el espíritu competitivo y alta complejidad del juego de apuestas. Posteriormente, en el 2000, tomó la decisión de dedicarse de manera profesional al póker.En tan solo un par de años conquistó torneos de gran reconocimiento, lo que en 2018 le valió serparte del Salón de la Fama del Póker.

No obstante, la carrera de Ho ha estado marcada por dificultades, así en diversas entrevistas expresó, "algunos hombres piensan que las mujeres son débiles y, por tanto, que pueden ser intimidadas". En el reality show Poker After Dark's Game of Gold, Ho venció a los mejores jugadores de póker, un deporte donde, en torneos profesionales, solo 5% son mujeres. Esto en el innovador formato que combinó la competitividad del juego más popular de apuestas, el póker, con la adrenalina de la convivencia bajo el mismo techo. Cabe destacar, en este la jugadora fue acreedora de medio millón de dólares.

A través de 12 capítulos transmitidos por YouTube, el reality de GGPoker.tv, brindó a los espectadores la oportunidad de conocer la personalidad y carácter de algunas de las mayores figuras del juego a nivel mundial. Además, le dio a los jugadores la oportunidad de conectar con la audiencia, mediante otras facetas de su carrera y persona. Al respecto, Ho menciona, "Me alegro de que este programa me diera la oportunidad de mostrar los diferentes lados de quién soy. Desde la intensidad y la ferocidad con la que compito hasta simplemente vibrar y divertirme con mis compañeros".

Del mismo modo, el juego puso en relieve la resiliencia que la jugadora ha adquirido a través del póker. "No eres tan buena como tu última victoria ni tan mala jugadora como tu último error. Lo que más me gusta del póker es que siempre hay más que aprender y siempre hay margen para mejorar". Sin embargo, la jugadora también remarcó las dificultades que enfrenta la comunidad profesional de este deporte. "El poker es una forma de vida única. A pesar de que existe una gran comunidad que casi puede relacionarse entre sí utilizando nuestro conocimiento, lenguaje e ideas compartidas, el acto de jugar puede ser muy solitario y aislante".

Cabe mencionar, Ho se enfrentó a Fedor Holz, Yoh Viral, Josh Arieh, Kyna Englan en la final de Poker After Dark's Game of Gold. En la cual quedó cara a cara contra Daniel Jungleman, a quien logró vencer en un juego lleno de intensidad y ferocidad.