Minería de oro se mantuvo en crecimiento en México durante la pandemia

Pese a incertidumbre por pandemia, minería de oro

Las actividades de la minería de oro y otros metales preciosos en México y Latinoamérica suelen estar en el centro de la escena por la controversia en los aspectos laborales y medioambientales. La administración del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) asegura no haber otorgado nuevas licencias de explotación mineras y mantener un diálogo amigable con empresas mineras canadienses que operan en el territorio nacional. La interacción entre el Gobierno de México y las empresas mineras es para mejorar las condiciones de recaudación de impuestos y los aspectos laborales, afirmó el mandatario mexicano en diversas ocasiones en sus conferencias de prensa.

De acuerdo con la información consultada por NotiPress del World Gold Council (WGC) en el informe "The social and economic contribution of gold mining", durante 2020 fueron pagados a los gobiernos 13 mil 700 millones de dólares en impuestos y regalías por empresas miembros. El informe tiene datos de 31 países miembros del WGC operando en 38 naciones, incluida México. Asimismo, el conjunto de empresas generó 200 mil empleos y el 95% de estos empleos fueron locales. El Consejo sostiene, "los empleados de la minería de oro están bien pagados" y los salarios de las empresas miembros son en promedio seis veces más alto a la media nacional, aseguró el WGC.

Entre las empresas miembro del WGC que operan la minería de oro en México se encuentran las canadienses Agnico Eagle, Torex Gold, Alamos Gold, Aura Minerals, Equinox Gold y la estadounidense Newmont. Consultado por NotiPress sobre las operaciones locales, Terry Heymann, Chief Financial Officer (CFO) del WGC explicó, México tiene 7298 empleados directos entre sus empresas asociadas. Por su parte, las firmas contribuyen con mil 900 millones de dólares a la economía mexicana, de las cuales, 350 millones es la cifra de pago de impuestos y regalías.

Por su parte, la minería del oro sigue siendo importante para apoyar el desarrollo social y económico, dijo en exclusiva para NotiPress el director financiero del WGC. "México y América Latina son geografías importantes para la industria minera de oro, con un potencial significativo, y sigue habiendo mucha exploración", agregó.

Relación con el Gobierno de México

Durante la conferencia de prensa del 25 de noviembre de 2021 desde Guanajuato, el Presidente de México expresó, "y la verdad es que hemos avanzado en la conciliación, en el diálogo [con las firmas mineras]". El mandatario explicó, se ha llegado a acuerdos, "son muy pocos los conflictos que tenemos en la actualidad con las mineras". Esto, pese a no haber otorgado permisos para la explotación de la minería desde 2018.

El vocero del WGC dijo a esta agencia, "los miembros del World Gold Council están comprometidos a operar de acuerdo con los Principios de Minería de Oro Responsable (RGMP), que establece expectativas altas en todos los aspectos de la minería de oro responsable, incluida la seguridad y los derechos laborales". Estos son temas importantes a los que prestan atención las empresas mineras de oro responsables, detalló.

La economía de México presentó a noviembre de 2021 una inflación del 7%, siguiendo una trayectoria muy similar a la de Estados Unidos. Pese a la pandemia, el mercado del oro creció durante 2020 y se convirtió en refugio de inversores y consumidores en tiempos de incertidumbre. Los precios al consumidor presentados el 10 de noviembre de 2021 provocaron un incremento del 0.7% del metal amarillo, alcanzando un máximo desde el 15 de junio a mil 868.2 dólares por onza. "El oro siempre ha sido una reserva de valor confiable", concluyó Heymann.