Los riesgos que conlleva la variante delta de la Covid-19 para México

Expertos recomiendan reforzar medidas de prevención de contagios

Con un aumento en el número de nuevos contagios diarios en México, 12 mil 821 el 15 de julio 2021, y la llegada de la variante delta, expertos temen el empeoramiento de la tercera ola de casos de Covid-19. Tan solo el pasado lunes 19 de julio, 5 entidades del país volvieron al semáforo epidemiológico amarillo, marcando un regreso a la restricción de actividades.

"Creo que aflojamos mucho las medidas, disminuyeron mucho y lamentablemente podríamos enfrentarnos a una tercera ola en los próximos meses", afirmó para NotiPress la dra Paola González, gerente de laboratorio de ChektAhora, de la farmacéutica GlowDx. Aunado a esto, el mayor potencial de contagio de la variante Delta con respecto a la, del 60%, podría ser determinante para aumentar la tasa de nuevos casos de este virus.

#Salud | Braquiterapia se aplica a mujeres con tumores menores a 3 centímetros sin afectación ganglionar y con márgenes de resección libres a más de 2 milímetros



➔ https://t.co/vrtV3yPz1t pic.twitter.com/921C3ehtDw — My Press (@mypress_mx) July 15, 2021

No obstante, no se puede rastrear con exactitud el impacto de la variante delta en México: "para identificar una variante tienes que hacer un estudio específico, no sé si aquí exista la tecnología para hacer un estudio de campo y determinar porcentajes", comentó González. Sin embargo, ya se identificó el primer caso fue en San Luis Potosí, en mayo 2021, por lo que cabe asumir que esta mutación del SARS-Cov-2 continúa en amplia circulación.

Por otra parte, menciona la dra González, no hay evidencia de que las vacunas funcionen menos contra esta variante. Recordó, la función de las vacunas es disminuir la gravedad del cuadro clínico y la inmunidad no garantiza que no se pueda contagiar a otras personas.

Cabe recordar, la variante delta del virus SARS-Cov-2 deriva de dos mutaciones en su genoma, particularmente en el gen de la proteína spike del patógeno. Esta proteína es la encargada de unirse a los receptores de las células animales, de forma que condicionan la facilidad con la que el virus puede tomarlas bajo su control.

La dra precisó, por su parte, las mutaciones derivan en un menor reconocimiento del virus por parte del sistema inmune. Esta respuesta aletargada y mayor afinidad con las células provocan que el cuadro clínico avance más, lo que puede implicar mayores posibilidades de requerir asistencia respiratoria.

#Salud | En temas de efectividad de vacunas, las inmunizaciones de Pfizer y AstraZeneca resultaron ser las más efectivas ante variante #delta del coronavirus, según señalan especialistas



➔ https://t.co/4ocqUgIh1Z pic.twitter.com/uXoSAsoxeg — My Press (@mypress_mx) July 13, 2021

De acuerdo con Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, la tercera ola comenzó a partir de la tercera semana de junio 2021. Aunque el aumento de casos se observa similar a las primeras ola, de febrero 2020 y noviembre 2020, respectivamente, gracias a la vacunación ha sido posible reducir el número de casos graves.

En última instancia, la dra Paola González de GlowDx recordó que "esta variante ya responde a las medidas usuales de protección". Concluyó, es importante continuar con el uso de cubrebocas y la sana distancia; así como evitar aglomeraciones y continuar con la sanitización de espacios para evitar un tercera ola más grave. Por otra parte, si bien en México ha habido un déficit en el rastreo de la enfermedad por medio de pruebas, no es tarde para comenzar a realizarlas tan pronto se presente sintomatología de Covid-19.