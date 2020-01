Interpol ordena arresto contra Carlos Ghosn, expresidente de Nissan

El magnate de 65 años se encontraba en libertad bajo fianza después de ser imputado por diversos cargos

La Interpol envió al gobierno de Líbano un comunicado en función de solicitar el arresto del expresidente de Nissan-Renault y magnate de la industria automotriz, Carlos Ghosn. Asimismo, Ghosn permanece en Beirut después de haber huido de Japón el pasado 30 de diciembre de 2019, donde esperaba juicio tras ser acusado de malversación financiera.

En este sentido, el magnate de 65 años se encontraba en libertad bajo fianza después de ser imputado por diversos cargos en Japón, por ejemplo, subestimar sus ingresos y el desvío de cinco millones de dólares pertenecientes a Nissan a un concesionario de automóviles que él mismo controlaba. Igualmente, en noviembre de 2018 fue destituido de su cargo como presidente en Nissan y Mitsubishi Motors, así como presidente y director ejecutivo de Renault.

Asimismo, al ser liberado bajo fianza en Japón las autoridades de la nación requirieron que Ghosn se mantuviera dentro del país hasta que su juicio fuera concluido. No obstante, el empresario escapó del país nipón justificándose en no creer en su sistema judicial y querer evitar una persecución política, según sus propias palabras.

Cabe mencionar, agentes de la Fiscalía de Tokio catearon la casa donde residía el empresario el día 2 de enero de 2020. Según las autoridades, Ghosn tiene una investigación abierta por una supuesta violación de las leyes de inmigración, pues salió irregularmente del país sin realizar los controles correspondientes ni contar con los registros oficiales sobre su viaje.

Igualmente, en los festejos de Año Nuevo el pasado 31 de diciembre, el empresario con nacionalidad libanesa, francesa y brasileña confirmó haber huido de Japón a medios de comunicación libaneses ,para no convertirse en un "rehén" de la justicia de Japón.

"No me he fugado de la Justicia, me he escapado de la injusticia y de la persecución política" indicó Ghosn en su comunicado. "Estoy ahora en el Líbano. Ya no soy más un rehén de un sistema judicial japonés parcial donde prevalece la presunción de culpabilidad". De igual manera, en el comunicado redactado en francés, el magnate de la industria automotriz agrega, el sistema judicial nipón está determinado por una "discriminación generalizada" y se violan los derechos humanos.

Por otro lado, aún no está claro cómo el magnate pudo burlar la vigilancia y escapar de Japón. Hasta el momento, diversos medios han informado que una compañía de seguridad privada fue la responsable de sacar de Japón a Carlos Ghosn. Asimismo, Vasip Sahin, gobernador de Estambul confirmó mediante un comunicado la detención de siete personas relacionadas con el escape del empresario; de esta forma Ghosn viajó a través del aeropuerto de Ataturk de la ciudad.