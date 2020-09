Internet de las Cosas y ciberseguridad, el reto sobre productividad y negocios

Dispositivos de IoT enfrenta el reto de los beneficios para el negocio versus la ciberseguridad

Internet Of Thing (IoT) o el Internet de las Cosas como se le conoce en español, alcanzará un volumen de datos generados de 79.4 zb hacia 2025. Según el estudio Business Models for the Long-Term Storage of Internet of Things Use Case Data de IDC publicado en julio de 2020, los dispositivos conectados en ese mismo periodo alcanzarán los 55.9 billones y el 75% de ellos serán desde plataformas IoT. Esta tecnología se enfrenta a nuevos retos, aunque sin duda se está abriendo camino en diversas industrias y aplicaciones, optimizando la productividad de los negocios. Para conocer sobre sus aplicaciones en México, NotiPress entrevistó a Raúl González, encargado del área de desarrollo de negocios de S4IOT, un fabricante de soluciones modulares de IoT con sede en Jalisco, México.

El uso de IoT para diferentes industrias es una de las tendencias tecnológicas de mayor crecimiento debido al incremento de la productividad de los negocios. Sin embargo, las aplicaciones tuvieron que implementar criterios de adaptación a tiempos recientes y la misma velocidad de masificación que el consumo de dispositivos y datos móviles. Sus aplicaciones van desde el hogar, oficina o auto hasta su consumo en industrias o más específicamente, la agricultura de precisión o logística, aunque comúnmente se le conoce en áreas de ciudades inteligentes. Al ritmo de su adopción en hogares inteligentes, se fue gestando un interés por piratas informáticos para explotar vulnerabilidades y lograr acceso ilegal a las redes, generalmente con el propósito de extraer datos personales.

Los dispositivos de IoT hacen la vida más cómoda y accesible a las personas, pero incluyen retos y riesgos. El country manager de Grecia y Turquía de WatchGuard recomienda registrar los productos de Internet de las Cosas con el fabricante, para recibir alertas en caso de descubrirse vulnerabilidades futuras. También sugiere mantener actualizado los dispositivos hogareños y descartar aquellos que ya no se usen. "Cuantas menos máquinas pirateadas tenga en casa y en el trabajo, menos probabilidades tendrá de convertirse en víctima de piratería", agrega.

S4IOT, fabricante mexicano de tecnología IoT, tiene una plataforma de soluciones del Internet de las Cosas, orientada a desarrolladores de tecnología y empresas adoptadoras. González explicó en entrevista, los tres principales mercados que consumen sus productos son el sector salud, agricultura y ciudades inteligentes. Con respecto al ámbito corporativo, el especialista explicó, el objetivo de la firma es "resolver temas a la medida para empresas en distintas industrias". No obstante, el ADN de la compañía jalisciense es democratizar el uso de IoT, por ello, también promueven la creación de conocimientos en el mercado mexicano a partir de un concepto modular de la tecnología, donde plantean una infraestructura base y a partir de allí se habilitan diferentes dispositivos como sensores, quienes se encargan de la capturan de la información y la transmiten a un sitio remoto en la nube para su análisis.

Como ejemplo de éxito, la firma compartió el caso de una alianza con Appgricola, una empresa enfocada en un concepto al que llamaron agricultura cognitiva. Mediante este partnership, S4IOT provee los dispositivos IoT a partir de una infraestructura propietaria, permitiendo a Appgricola concentrarse en el análisis y asesoría de todos los conceptos relacionados con el contexto de los cultivos, para optimizar los cultivos a partir de la información del suelo y el ambiente. "Nosotros somos habilitadores con la tecnología IoT y ellos tienen todo el conocimiento para dar valor a la información que se genera, así como técnicas agrícolas. De este modo, el agricultor cuenta con información en tiempo real y recomendaciones puntuales para tomar mejores decisiones sobre sus cultivos", explica el responsable de desarrollo de negocios. Siempre, al inicio de un nuevo proyecto, se realiza una prueba de concepto para demostrar el alcance y así visualizar los resultados a pequeña escala antes de su implementación completa, agrega el especialista. Asimismo, Gonzalez compartió el resultado obtenido en uno de los proyectos agrícolas de aguacates, el cual aumentó la producción por árbol medido en un 28%, en un predio de 20 hectáreas. Además, facilitó mejorar el precio de venta en un 6.7%, agregó.

Para S4IOT, los aspectos relacionados con ciberseguridad son prioritarios de cara al negocio. El manejo de certificados de seguridad es algo básico entre el hardware IoT y la nube, abunda el especialista. El uso de los dispositivos del Internet de las Cosas, ya sean para el hogar o la industria, tienen el reto de mantener un equilibrio entre su funcionalidad, pero con todos las precauciones de la ciberseguridad. Cuando las empresas adoptan tecnología IoT, deben considerarse aquellas características de seguridad informática como una prioridad, en forma igualitaria a la obtención de beneficios del propio negocio.