Inicia 2023 con incremento de presiones inflacionarias: CEESP

Sector privado advirtió que el gobierno debe evitar controles administrativos destinados al alivio de la inflación

De acuerdo con cifras delInstituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), el incremento general de preciosen la primera quincena de enero fue de 72 por ciento. Bajo esta línea, el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (CEESP) advirtió un incremento inflacionario para el inicio de 2023, mismo que puede retroceder con disciplina fiscal, política monetaria firme, y soluciones de oferta.

En abril de 2022, el CEESP advirtió que el aumento de 60% sobre la inflación total indicó un panorama inflacionario que podría continuar hasta 2024. Con información macroeconómca proporcionada por el Banco de México(Banxico), el sector privado anticipó la posibilidad de unrango favorable de inflación para el primer trimestre de 2023.

No obstante, el reporte económico del CEESP compartido con NotiPress señaló que los precios al consumidor incrementaron 7.94 por ciento en la comparación anual, que representa latercera quincena de alza consecutiva. Asimismo, 30% de la inflación total al indicador subyacente se concentró en la categoría de alimentos.

Si bien los especialistas detectaron una normalización de varios rubros al interior del consumo, las presiones inflacionarias se mantienen en los precios de los alimentos, sobretodo en alimentos procesados. Por su parte, los serviciospresentaron un incremento de 0.3; al interior del cual destacó elencarecimiento de la vivienda y educación.

Con base en encuestas consultadas por sus especialistas, el CEESP informó que durante el último trimestre de 2022 incrementó la incomodidad por la inflación. Ante el panorama inflacionario en 2023, el CEESP advirtió que el gobierno debe evitar controles administrativos orientados a bajar la inflación.

Al respecto, cabe mencionar que el sector privado expresó su preocupación por dificultades de sostenibilidad en las finanzas públicas el pasado 5 de diciembre de 2022. Tras el cuarto informe de gobierno, el CEESP informó a la agencia de noticias que la composición del gasto público no es adecuada para la evolución financiera del país. Aunado a ello, realizó una crítica a los proyectos del gobierno, los cuales no presentan pruebas de rentabilidad social en la opinión del órgano del sector empresarial.

Según el reporte económico del CEESP, el últimoindicador de crecimiento de INEGI reveló un crecimiento anual de 2.8% durante 2022. Sobre este resultado, la economía se mantendría en niveles inferiores a los de 2018, con una variación negativa de 1.1 por ciento. Ante ello, agregó que se debe cuidar el desempeño del mercado laboral, ya que las población económicamente no activa aumentó en 1.2 millones de personas en 2022.