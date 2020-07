Industria manufacturera se ve en riesgo por falta de profesionales especializados

Muchas empresas no logran encontrar trabajadores especializados

A pesar de la gran innovación tecnológica en la industria manufacturera, las empresas siguen teniendo problemas paraencontrar personal calificado e incluso declaran, tienen más robots y máquinas modernas que personal especializado. Un estudio de la Asociación Nacional de Fabricantes (NAM) confirmó pornoveno trimestre consecutivo que encontrar empleados especializados sigue siendo un reto para las empresas; la Sociedad de Ingenieros de Manufactura informó, el 89% de los fabricantes les cuesta trabajo encontrar trabajadores especializados con la posibilidad de que esta situación probablemente no cambiará a corto plazo.

No encontrar personal capacitado puede generar problemas financieros en las empresas manufactureras, así como en la economía de los países. En Estados Unidos un informe de Deloitte asegura que entre 2020 y 2028 habrá 2.3 millones de nuevos trabajos sin cubrir debido a la falta de especialización. La situación en Europa no es muy diferente, la agencia europea para el Desarrollo de la Formación Profesional (Cedefop) calcula que en 2025, de un total de 107 millones de empleos, 46 de ellos serán para personas altamente especializadas, pero la demanda no cubrirá la oferta.

En ambos continentes la situación empeora por el índice de jubilación y por el envejecimiento de la población. Los viejos trabajadores están en su última etapa laboral y los más jóvenes no son una buena opción para las empresas, ni por número ni por preparación. Durante los próximos 5 años se liberarán más de 7 millones de empleos en el ámbito tecnológico especializado pero probablemente no serán cubiertos o serán desaprovechados.

Por medio de su estudio el NAM señala tres factores como causa de la falta de personal capacitado: la inminente jubilación del personal más antiguo (y más capacitado), las percepciones erróneas de la industria manufacturera entre la población más joven y un cambio en la educación debido a la necesidad de especialización por las nuevas tecnologías.

Tanto en Estados Unidos como en Europa, las empresas no están interesadas en llenar el vacío del personal con Millennials y Gen-Z. Además, una investigación realizada por Deloitte y Manufacturing Institute mostró que aunque gran parte de la población mundial (83%) considera a la industria manufacturera importante para la economía, sólo tres de cada diez pensarían en especializarse en esta rama.

Después de una década de crecimiento sólido, todo tipo de empresas afirma que la falta de mano de obra está limitando su producción. Un 28.8% asegura, han tenido que descartar nuevos negocios debido a las limitaciones de la fuerza laboral. Por ello, gran parte de las compañías creen es urgente reinventar la forma de trabajo para mitigar la disminución de la producción.

Los analistas de la NAM afirman que para resolver la falta de personal capacitado en la industria manufacturera se debe reinventar tanto la forma de trabajo como el lugar mismo de trabajo con cambios audaces en tecnología. Ello porque lasinnovaciones en el campo de la industria reducen costos, optimizan la producción y existe la posibilidad de mejorar la experiencia de los empleados en los procesos de fabricación así como aumentar la confianza en los consumidores.