Idiomas terrestres inspiraron a los idiomas alienígenas en Star Wars

Quecha y finés, idiomas que inspiraron a ingenieros de sonido de Star Wars

Saber más de un idioma siempre es un gran recurso para la vida profesional y salvar la galaxia. Para conmemorar el Día de Star Wars, NotiPress tuvo acceso a un comunicado de Duolingo en el cual explica cómo se desarrollaron los idiomas en la franquicia de George Lucas.

Cada 4 de mayo, fans celebran la franquicia por la similitud fonética en inglés entre May the 4th be with you y la frase del EpisodioIV: A New Hope,May the force be with you. La primera vez que se empleo esa frase fue en 1979 por el periódico británico,London Evening News, felicitando a Margaret Thatcher por ser designada Primer Ministro. Actualmente Disney, propietario de Lucas Film, utiliza el 4 de mayo como fecha para lanzar productos relacionados con la saga. En 2020, por la plataforma de streamingDisney+ se estrenó el final de The Clone Wars yla última película de la saga, Star Wars: The Rise of Skywalker. Así como las serie Disney Gallery: The Mandalorian, el cual contiene material inédito detrás de cámaras. En 2021, también se lanzó la serie animadaStar Wars: The Bad Batch y en el 2022 se lanzó el segundo trailer oficial de la serie Obi-Wan Kenobi.

De acuerdo con el comunicado de Duolingo, la mayoría de los idiomas alienígenas escuchados en la saga están inspirados en idiomas terrenales. En el Episodio IV, Han Solo se enfrenta al mafioso Greedo, el cual habla un idioma similar al quechua. El quechua es una familia de idiomas que se habla en Sudamérica, especialmente enPerú, Colombia, Bolivia, Ecuador, Bolivia y el norte de Argentina y Chile. Por su parte, el gángsterJabba the Hutt habla el huttés, el cual son sonidos del quechua y otros sonidos que simulan ser alienígenas. Dicho idioma fue creado del trabajo entre el actor de voz, Larry Ward, y el ingeniero de sonido,Ben Burrt.

Los ewoks hablan una combinación del tibetano, nepalí y algunas otras frases inspiradas en la región. Burrt se inspiró en el documental de laBBC sobre idiomas de la región del Tíbety entrevistó a diversos nativos para conseguir el idioma ewokés. El dueño de Anakin Skywalker en el Episodio I: la Amenaza Fantasma, Watto, habla hutées, pero el equipo de sonido de la película tomó de inspiración el finés. La producción decidió el idioma de los finlandeses porque al tener una población pequeña iba a ser un sonido peculiar para la mayoría de los espectadores. De acuerdo con el Banco Mundial, hasta el 2020 Finlandia contaba con más de cinco millones y medio de habitantes, siendo un sonido peculiar para la mayoría de los espectadores. Sin embargo, para los hablantes del finés ciertas palabras utilizadas no tendrán mucho sentido.

A pesar de escuchar a los personajes hablar en inglés, se podría decir que realmente no es inglés. Según explicó Duolingo, en la saga se escucha el aurebesh. El aurebesh es un sistema de escritura que se utiliza para transcribir el básico galáctico estándar. Es decir, es uno de los idiomas más comunes en la galaxia, e incluso tiene su propio alfabeto.