Financiamiento ágil a pymes ya no es exclusivo de las fintech

La agilidad en el financiamiento a pymes también es adoptada por instituciones que no son fintech

Durante la pandemia de Covid-19 que paralizó al mundo, surgieron empresas con ofertas atractivas para otorgar financiamiento a las pymes. La inclusión financiera es considerada una de las principales estrategias, sin embargo otras instituciones financieras que no son fintech también evolucionaron hacia una transformación digital, concentrándose en un nicho del mercado.

Uno de los principales paradigmas de los negocios se adaptó para aseverar que a mayor velocidad es mejor y no a mayor tamaño de empresa. Jason Jennings y Laurence Haughton revelan en el libro "No es el grande quien se come al chico, es el rápido el que se come al lento", que las empresas líderes alcanzaron el éxito a partir de la velocidad. NotiPress consultó con Serfimex Capital, institución financiera (Sociedad Financiera de Objeto Múltiple o Sofom) cuyo debut en la Bolsa Mexicana de Valoresse dio en tiempos de pandemia, cómo hizo su transición hacia una transformación digital para estar a la vanguardia de las instituciones oferentes de financiamiento ágil a pymes.

José Achar, director general de Serfimex Capital explicó cómo la institución creó procesos ágiles e impulsó mediante su Vendor Program una plataforma financiera orientada a otorgar financiamiento a empresas. Sin minimizar los controles propios como el aporte de documentación y el análisis de la pyme solicitante de financiamiento, la Sofom construyó cotizadores digitales personalizados a los productos y servicios de las empresas. Esto impactó en disminuir el tiempo de respuesta y facilitar a los equipos comerciales colocar el mayor número de pedidos de créditos en el menor tiempo posible. En otras palabras, pese a no ser una firma fintech, logró optimizar sus herramientas mediante una transformación digital dirigida a una operación de financiamiento ágil a pymes.

Un informe de KPMG publicado en enero de 2022 sobre el mercado de las fintech predice seis tendencias: 1) más soluciones integradas por parte de los bancos, 2) incremento del marco regulatorio de ofertas financieras integradas, 3) las empresas fintech se posicionarán como organizaciones de datos, 4) quienes se centren en mercados de gobierno, sociedad y medio ambiente, crecerán más, 5) existirá más enfoques hacia regiones menos desarrolladas como parte de la inclusión financiera y 6) los unicornios perderán brillo en los mercados desarrollados. En esta línea, la visión de la compañía liderada por Achar fue adoptar lo mejor de dos mundos, madurez de procesos y velocidad de respuesta.

El directivo compartió en exclusiva con esta agencia, "internamente hubo una renovación tecnológica tanto en las diferentes áreas que forman a la financiera como en la infraestructura de nuestros servidores y servicios". Por su parte, se crearon canales de comunicación seguros para que los funcionarios de Serfimex trabajaran de forma remota y pudieran seguir atendiendo a los clientes durante la pandemia. Esto trajo cambios en la manera de operar y llegaron para quedarse por su agilidad y optimización de costos.

De cara al cliente, la institución renovó su extranet, poniendo toda una plataforma tecnológica a disposición, con notificaciones de vencimiento de créditos o arrendamientos próximos a vencer. Entre otras cosas, los clientes pueden visualizar y descargar sus facturas o actualizar su información. Con un financiamiento ágil, "las sofomes buscamos abrir una conversación de pyme a pyme y atender nichos de mercado, es por eso que las instituciones financieras no bancarias son las que históricamente más impulsan la inclusión financiera", concluyó el director general.