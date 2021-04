Es falso que los feminicidios se hayan tipificado como tal en gobierno de AMLO

Feminicidios se tipificaron en 2012 según el Diario Oficial de la Federación (DOF)

En la conferencia matutina del martes 30 de marzo de 2021, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador aseguró: "En el caso de los feminicidios, antes no se consideraban feminicidios, eran homicidios. Esta clasificación comienza prácticamente con nosotros". Esta afirmación es falsa, pues este delito está tipificado como tal en el Diario Oficial de la Federación (DOF) desde el 14 de junio de 2012.

Durante el primer informe del año el 30 de marzo de 2021, el mandatario mexicano reconoció, "de once delitos considerados como de mayor impacto, solo dos han presentado aumentos: el feminicidio que creció 8.5% y que posiblemente antes no se clasificaba como ahora y la extorsión que aumentó 21%. A tan solo unas horas de su declaración de la conferencia matutina, reiteró que "posiblemente" antes no se clasificaban los feminicidios como ahora.

De acuerdo con un comunicado multimedia publicado en la cuenta oficial de Twitter del Observatorio Nacional Ciudadano (ONC) , el presidente López Obrador miente al decir que los feminicidios empezaron a registrarse a partir de su gobierno. Francisco Rivas, director general de este observatorio indica, "afirmar que este es un logro de su administración implica anular todo el trabajo realizado por la sociedad civil".

El secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SSNSP), en su informe sobre la violencia contra las mujeres afirma, en 2015, 411 mujeres fueron víctimas de feminicidio; en 2016 la cifra alcanzó 605, en 2017 registró 742 mujeres asesinadas por cuestiones de género. Asimismo, durante 2018 se registraron 893 feminicidios. En 2019, la entidad informó 943 víctimas de este delito y, 2020 registró 942. En este sentido, han sido asesinadas por razones de género 4 mil 536 mujeres de enero de 2015 a enero de 2020.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) denunció a través de un comunicado la prevalencia de la violencia feminicida en México en el contexto del Día Internacional de las Mujeres. De acuerdo con el OCNF, las acciones a nivel federal, estatal y municipal para erradicar esta violencia siguen siendo ineficaces.

La afirmación que impulsa esta corroboración fue seleccionada a partir de la cobertura de la conferencia matutina del 30 de marzo de 2021. La afirmación fue revisada por un equipo de fact checking de Corroborado, una unidad de verificación de NotiPress.