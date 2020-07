Empresas deben ver migración digital como obligación, afirma especialista

Durante la pandemia el crecimiento en comercio electrónico fue de siete veces

Especialistas en comercio electrónico mantienen un consenso generalizado y sostienen, el principal cambio durante la pandemia de Covid-19 será los hábitos de consumo. "La aceleración de la digitalización es un hecho", afirma Juan Fernando Vélez, country manager deBlackSip México. Ya no se trata solo de un tema coyuntural, es algo para quedarse y los minoristas deben entenderlo y adaptarse, agrega el especialista. Kantar Worldpanel explicó para NotiPress, México tiene un área de oportunidad en e-commerce, no obstante "creció siete veces durante aislamiento social". El gasto promedio, dijo la consultora, creció nueve veces en la nación azteca. En América Latina, Brasil está a la cabeza de la transformación digital, seguido de cerca por México.

Para Manhattan Associates, firma de tecnología proveedora de software para almacenes, lejos de "normalizarse" la situación en tiempos de coronavirus, las empresas "van hacia nuevos modelos de negocios" y cita al acuerdo comercial T-MEC, entrado en vigor el 1 de julio de 2020, el cual introduce un capítulo de comercio digital y genera nuevas condiciones en materia de comercio electrónico en la región. Por su parte, el especialista de BlackSip advierte, empresarios mexicanos mostraron una sensación de inequidad al considerar una desventaja en abrir las ventas al mercado mexicano por parte de empresas de Estados Unidos y Canadá debido a la mayor capacidad de estos mercados del primer mundo. Vélez prefiere plantear algo distinto y si bien reconoce que hay un reto competitivo importante, explica, "también hay que ver el otro lado de la moneda y es que para estas pymes también se abre la posibilidad de comercializar sus productos en estos países". Asimismo, afirma, "la experiencia de compra digitalizada será una obligación" en tiempos de T-MEC.

#Negocios | La pandemia afectó diversos estilos de vida, por ejemplo, los hábitos de consumo en los mexicanos. Checa cómo fueron afectados



➔ https://t.co/H12nsgIvPb pic.twitter.com/eoYOuz9xIR — My Press (@mypress_mx) July 18, 2020

Oscar Valero, director de ventas de América Latina de Manhattan Associates, planteó que previo a la pandemia, las empresas estaban haciendo esfuerzos de inversión en el comercio minorista. Lo anecdótico, es cómo las tiendas estaban convirtiendo en manifestaciones físicas las marcas digitales y no al revés. Valero afirmó, "cada vez más consumidores estarán impulsados por las interacciones digitales que tienen con la marca de una tienda antes de que lleguen a stock".

Vélez ilustra, lo importante a ser considerado por tomadores de decisiones es cambiar de chip. Muchas empresas se sienten seguras por tener un mercado estable, conocido y físicamente cercano. El especialista se anticipa y afirma, esa seguridad no es relevante durante una pandemia y se requiere un nivel de pensamiento diferente, en particular, "tener la mirada en los canales digitales no como algo 'must have', sino como principal canal de ingresos". Incluso, de hacer bien las cosas, el country manager se aventura a considerar al comercio electrónico como el canal de mayor rentabilidad para las empresas. Por ello, advierte que la experiencia de compra digital se convertirá en una obligación para las empresas que le apuesten al e-commerce.