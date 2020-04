Durante emergencia sanitaria de COVID-19, México prepara seguridad alimentaria

El aceite de palma es utilizado en diversos sectores de la economía

Seguridad alimentaria en México refiere a la disponibilidad de alimentos y el acceso de las personas a estos: Durante la pandemía del covid-19 y la emergencia declarada por las autoridades el 30 de marzo de 2020, el sector agrícola también debe tomar los precauciones en la crisis sanitaria. En entrevista con José Luis Pérez Aldana, presidente de la Federación Mexicana de Palma de Aceite (FEMEXPALMA), el empresario destacó la importancia del sector en el la seguridad alimentaria e hizo un llamado a las autoridades a poner la "atención".

El libro "Oil palm and biodiversity" publicado en Suiza por la International Union for Conservation of Nature and Natural Resources Reproduction (IUCN) describe los productos de uso cotidiano que contienen aceite de palma.

#Covid_19mx | Las medidas exhaustivas por parte de las autoridades en todo el mundo están modificado temporalmente el ritmo de vida que solían llevar, eso incluye los desplazamientos a sus empleos, la forma de trabajar, socializar e incluso la manera de consumir pic.twitter.com/ge4XVYCfTZ — My Press (@mypress_mx) April 2, 2020

Cosméticos

Shampoo, acondicionadores y jabones en su mayoría contienen aceite de palma, al igual que algunas pastas dentífricas. También se utiliza en lociones para el cuerpo, desodorantes y cosméticos en general. Su uso en la industria es más frecuente de lo que parece.

Alimentos

Por su parte, otro de los usos del aceite de palma es en el sector de alimentos para mascotas. Diversos alimentos utilizados en las mascotas tienen derivados del aceite vegetal, aunque su utilización en la industria alimenticia para seres humanos es mucho más usada de lo que parece. Su utilización popular puede ser encontrada en ensaladas y papas fritas, sin embargo también en helados y muchos productos utilizados en el desayuno como por ejemplo salsas.

La producción de aceite de palma en México abastece a diferentes industrias, entre las cuales destaca la del sector alimenticio. Por mencionar uno de sus usos, el procesamiento en plantas de beneficio (también conocidos como molinos o plantas extractoras) es utilizado para elaborar la materia prima requerida para las fórmulas lácteas, consumida luego por los bebés. El sector es considerado un actor esencial en la industria alimenticia porque produce aceites vegetales.

Productos de limpieza

Otro de los usos de la palma de aceite en la industria es en los productos de limpieza. Estos contienen derivados del aceite de palma. Los jabones para lavar la ropa o la vajilla son los principales productos con derivados de los cultivos de palma de aceite.

#México hace un llamado a evitar evitar viajes no esenciales, en particular con Estados Unidos pic.twitter.com/fmmyjMX5FR — My Press (@mypress_mx) April 1, 2020

Unión Internacional de la Conservación para la Naturaleza reveló que el 70% de los productos consumidos en en centros comerciales, contienen aceite de palma o derivados. Por ello, el aceite de palma es esencial dentro de la seguridad alimentaria, aunque su uso se extiende más allá.

México produce el 30% del aceite de palma que consume, el resto lo importa. Pérez Aldana sostuvo en entrevista exclusiva con NotiPress, el país está ante una oportunidad histórica a fin de reforzar la producción propia de alimentos ya que ante una situación de crisis como la pandemia del covid-19, el país tendría mejores herramientas para contribuir a su economía. Aunque la descripción de la situación actual es clave para mejorar el futuro de la industria. "Tenemos que trabajar mucho más en lo que es seguridad alimentaria", remata el ejecutivo de FEMEXPALMA.