Diversidad e inclusión: esenciales para el crecimiento y desarrollo de las empresas

Bienestar integral de los colaboradores es uno de los elementos vitales de las estrategias de las empresas

De acuerdo con una investigación del Proyecto Europeo Avanzando en la gestión de la diversidad LGBT en el sector público y privado (ADIM), cada día el 72% de las personas LGBTQ+ vuelve al "closet" en su trabajo. Esto debido al acoso que experimentan, así como al temor de perder su empleo. José Zavala, Chief of Staff de Drip Capital México, aseguró, el bienestar integral de las personas es uno de los elementos vitales de las estrategias de cualquier empresa. Para lograrlo, deben estar acompañadas de políticas de diversidad e inclusión sólidas y claras de cara a los colaboradores.

Si bien dentro de la comunidad corporativa se han dado grandes pasos en materia de inclusión, aún hay grandes retos.Entre ellos, el desarrollo de una cultura organizacionalque propicie la innovación empresarial, indica el experto de la fintech. Asimismo, la creación de productos o soluciones los cuales atiendan de forma eficaz a usuarios y mercados con antecedentes, culturas y necesidades diferentes.

Durante la celebración del Mes del Orgullo, resalta el tema pendiente de la diversidad y la inclusión. En este sentido, en Drip Capital México, "conforme crecemos, damos seguimiento a políticas y métricas que nos ayuden a garantizar representatividad. En cuanto talento femenino, nos encontramos en un 50/50 y de la comunidad LGBT+ representan el 10% de nuestro talento", agrega Zavala para la agencia de noticias NotiPress.

Según datos del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación de la Ciudad de México (COPRED), 28.25% de la población mexicana reveló su orientación sexual o su identidad de género durante la pandemia por Covid-19. Aún así señalan, han sufrido discriminación en distintos ambientes de su entorno, entre los que se encuentra el ambiente laboral: 17.39% señala haber tenido algún evento discriminatorio o violento hacia su persona.

Ante este panorama, es importante que las empresas se enfoquen en el progreso, la igualdad de oportunidades y crear entornos libres de discriminación y violencia, comparte Zavala. Esto se puede lograr a través de políticas internas y externas, procesos de reclutamiento y de People Operations los cuales den espacio al talento eliminando sesgos y prejuicios, comentó el experto. Siguiendo esta línea, Zavala pone de ejemplo los esfuerzo a nivel cultura y Recursos Humanos dentro de la compañía.

Mediante un boletín consultado por la agencia de noticias, Drip Capital establece que es vital tocar la diversidad e inclusión desde la estrategia de cualquier organización. "Mientras las personas se sientan felices y valoradas, observamos un entorno con mayor confianza. Así como un aumento en la productividad, en la comunicación de equipos y liderazgo, al tiempo en que se disminuyen conflictos laborales", señaló Zavala.

Bajo este contexto, las empresas deben entender, diversidad e inclusión son conceptos distintos que se complementan dentro de una cultura empresarial. Zavala explica, la diversidad está más enfocada en representatividad de grupos étnicos, nacionalidades, talento femenino, identidad de género o preferencias sexuales. Mientras, la inclusión refiere a lograr que las personas se sientan respetadas y libres de ser únicas, además de garantizar que no existan barreras. En otras palabras, "al promover la diversidad es que llegamos a la inclusión", menciona el Chief of Staff de Drip Capital.

Aunque aún hay un largo camino que recorrer, existen cifras alentadoras para la comunidad LGBTQ+. Human Rights Campaign asegura, durante 2021 en México, se obtuvo un aumento del77% en el mejoramiento de calificaciones en su informe de equidad. Esto en comparación con los datos obtenidos en 2020.

Para replicar estos logros, las empresas deben buscar la manera de crear un ambiente realmente inclusivo. Independientemente de las métricas resultantes de estrategias de inclusión, "finalmente se trata derespetar opiniones e ideas de todos, dejando de lado los prejuicios", señaló Zavala.

En este sentido, recalcó que no es una preocupación exclusiva de las comunidades que buscan representación e inclusión. Al ser un tema de estrategia es una prioridad para el liderazgo de las empresas, como para todos sus miembros. "No tienes que ser la causa para apoyar la causa; en ese sentido, la diversidad e inclusión necesitan de muchos aliados. Aunque no formes parte activa de la comunidad, puedes apoyar a empujar e implementar políticas que beneficiarán a todos", explicó.

Con estos esfuerzos, empresas lograránenriquecer sus estrategias de diversidad e inclusión. Esto tendrá un efecto inmediato en el resto de los departamentos y generará una reacción en cadena en la cultura empresarial. "Conforme hay cada vez más voces y awareness, queda más claro que la diversidad y la inclusión propician espacios más felices y mejores culturas de trabajo" concluye Zavala.