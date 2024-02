Desafíos de las pymes en México para la digitalización

La digitalización puede aumentar las ventas de las pymes en un 20%

Hoy en día, las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México se encuentran en penúltimo lugar dentro de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Esto en términos digitales, donde el país se encuentra solo por delante de Colombia, un aspecto que los expertos consideran no es alentador para esta industria en México.

Además, un estudio de la Concanaco Servytur reveló que solo el 15% de las pymes en México ha implementado una estrategia digital efectiva para incrementar sus ventas. En tanto, este mismo estudio sostiene que las pymes han adoptado procesos digitales, con lo cual han sido testigos del incremento en su base de clientes en un 20%.

Sobre esto, Patricio Hernández Bishop, cofundador y director de finanzas de la compañía Mibi, declaró para NotiPress que estos datos representan una oportunidad muy grande para acercar la tecnología a las empresas. Es decir, no se deben dejar de lado los datos y buscar que el terreno fértil del 80% de las empresas puedan alcanzar unpunto máximo de digitalización.

Por otra parte, el director de finanzas de Mibi sostuvo que las empresas que implementan tecnología puedenliberar recurso humano y potenciar la productividad, creando así un panorama general de digitalización. Pues en la actualidad es importante que las pymes implementen más que un sitio web y de ventas, así se abre la posibilidad de brindar a los clientes una interacción más personalizada e incluso hasta servicios digitales nuevos.

De acuerdo con el mismo estudio de la Concanaco, el 35% de las pymes no utilizan plataformas digitales de contabilidad. Asimismo, el 53% no emplea herramientas digitales para conocer la satisfacción de sus clientes y el 38% no utiliza una gestión digital para su inventario. Aun cuando estos procesos suele ser clave para crear ahorros, principalmente para los negocios que recién empiezan y buscan un mejor posicionamiento a nivel global. Por tal motivo, los expertos en Mibi consideran que la digitalización es una herramienta clave, pues el 61% todavía no aplica latecnología de datosde manera integral en sus empresas.

Cabe destacar, dentro del panorama de las pymes es indispensable incorporar la tecnología a procesos que van más allá de las ventas o la publicidad en línea. Con el objetivo decrear un ecosistema entre los emprendedores y acercar a las empresas al mundo de la digitalización.