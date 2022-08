El decálogo de Gustavo Petro como presidente de Colombia

Durante el discurso en la toma de posesión de Gustavo Petro, el decálogo de temas de su administración

Gustavo Petro, presidente número 42 de Colombia tomó posesión a sus 62 años, el 7 de agosto de 2022, sucediendo a Iván Duque. El exalcalde de Bogotá y también economista, llegó al poder tras ganar la segunda vuelta en las elecciones del 19 de junio de 2022 mediante una coalición con partidos de izquierda. Durante su primer discurso como mandatario y tras jurar el cargo hasta 2026, ofreció un discurso. NotiPress recopiló el decálogo de compromisos del nuevo ocupante de la Casa de Nariño.

Tras las controversias con su antecesor Iván Duque por la espada de Bolívar, su primera decisión ya en en el mando, fue traer la espada de Bolivar. Esto ocasionó un receso de alrededor de 15 minutos durante el discurso.

1)Paz verdadera y definitiva: El jefe de Estado se manifestó a favor de seguir las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, con el propósito de conducir al país hacia la pacificación. "No podemos fallarle a la sociedad colombiana", manifestó.

2) Cuidado de los más vulnerables: Petro prometió una política de cuidado "para que nadie se quede atrás". Personas adultas mayores, con discapacidades y vulnerables en general de la sociedad.

3) Fortalecimiento a la igualdad: Asumió el compromiso de una apuesta fuerte para fomentar la participación de las mujeres en su gobierno y la vida social del país.

4) Gobierno de puertas abiertas: Mostró la apertura de su gabinete para que la administración mantenga diálogo con diferentes actores de la sociedad. "El diálogo será mi método, los acuerdos mi objetivo", agregó.

5) Apuesta al diálogo: "Nos une la voluntad del futuro, no el peso del pasado", aseveró. Asimismo, expresó que no se gobierna a distancia y por ello hizo un llamado al diálogo. Aseguró gobernar con escucha, "no quedaré atrapado entre las cortinas de la burocracia. Estaré cerca de los problemas y caminaré al lado y junto a los colombianos de todos los rincones".

6) Seguridad: "acabar con el hambre, hasta la persecución de las estructuras criminales y la modernización de las fuerzas de seguridad". "La seguridad se mide en vidas, no en muertos". Gustavo Petro aseguró que cuando la seguridad se mide en muertes, lleva al estado al crimen. También prometió defender a las familias de la inseguridad machista u otro tipo de agresiones.

7) Lucha contra la corrupción: "Vamos a recuperar lo que se robaron, vigilar para que se no vuelva a hacer". Un gobierno de cero tolerancia donde nadie quede excluido del peso de la ley. Sostuvo que los cuerpos de inteligencia estarán al servicio del combate a la corrupción.

8) Desarrollo de energías limpias: Prometió que Colombia será potencia de vida a partir del combate a la deforestación y el cuidado al medio ambiente. "Colombia desde su enorme riqueza natural va a liderar esta lucha por la vida planetaria".

9) Industria nacional y economía popular: "Nuestra invitación es a producir, es a trabajar, es a ser conscientes de que solo seremos una sociedad rica si trabajamos". Prometió apoyo a microempresarios, campesinos y empresarios que generan empleos.

10) Cumplimiento de la Constitución de Colombia: "Necesitamos mejores leyes, nuevas leyes al servicio de las grandes mayorías y garantizar su cumplimiento". Se mostró confiado en los debates del Congreso sean beneficiosos para la sociedad colombiana.

Petro manifestó el concepto de una segunda oportunidad para Colombia como forma de unir al país y lograr su pacificación. "Los retos y desafíos que tenemos como nación exigen una etapa de unidad y consenso básicos y es nuestra responsabilidad", concluyó el flamante mandatario su decálogo.