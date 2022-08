CX Day México: Empresas deben apostar por sumarse al crecimiento del e-commerce

México creció 226% el mercado del e-commerce, convirtiéndose en la región más importante de América Latina, según expertos

Cuando se habla de e-commerce o comercio electrónico, la experiencia digital es la base fundamental de todo negocio en Internet. De acuerdo con los especialistas en e-commerce, la industria debe enfocarse en la satisfacción del usuario, pues esta industria se está convirtiendo en la clave para todas las organizaciones.

En ese sentido, Edson Díaz Matus, director general de In Motion México afirmó que es importante amalgamar todas las áreas corporativas de una empresa para crear experiencias al cliente. "Alinear los procesos, ordenar las ideas son fundamentales para cumplir lo prometido a la hora de vender a los usuarios". Puntualizó el CEO durante la conferencia "E-Commerce: Experiencia Digital", en el evento CX Day México donde estuvo presente NotiPress.

Aunado a ello, Díaz Matus destacó que se debe identificar a los clientes como omnicliente y atender las necesidades específicas, pero siendo una empresa omnicanal. Es decir, las organizaciones deben comenzar a presentarse bajo el concepto de una sola organización y ningún proceso de seguimiento del usuario está aislado uno del otro.

Sin embargo, para que un e-commerce pueda sobresalir en Internet y redes sociales debe estar enfocado en la experiencia de compras. Por ejemplo, implementar aplicaciones para personalizar productos, customizarlos, hasta otorgar seguimiento después de haber adquirido un producto o servicio.

"No basta hacer productos parcialmente digitales, si el resto está mal hecho o no está pensado, lo importante es modelar un negocio híbrido crear un concepto FIGITAL". Destacó el director general de In Motion México, quien agregó que manejar los rubros físicos y digitales para un negocio será pieza fundamental a fin de impulsar un e-commerce.

Adicionalmente, vender con la mejor experiencia es el inicio de un servicio; se necesita tener un buen proceso de principio a fin. "Desde la experiencia de compra, hasta una devolución o cambio de producto deben ser procesos sin objeción, fáciles y accesibles para los usuarios", destacó.

Bajo ese contexto, el director general de In Motion México aconsejó a los e-commerce ser consistente es entender al cliente, los consumidores valoran productos diseñados bajo una producción ética. También emplear tecnología y proteger información de los usuarios al momento de capturar datos de las personas durante un proceso de venta y compra.

De acuerdo con los datos de In Motion, el e-commerce representó5 mil billones de dólares en todo el mundo. En el caso específico de México creció 226% por cientoconvirtiéndose en el mercado más importante del comercio electrónico a nivel América Latina. Un aspecto clave para que las empresas apuesten por transformar sus organizaciones al comercio digital y tener una nueva perspectiva dentro del área de los negocios.