Conectar con clientes en Instagram es un factor clave para un negocio exitoso

Conectar con clientes usando las herramientas de la red social y brindar experiencias de calidad

A través de la API de Facebook Messenger para Instagram, empresas y negocios podrán expandir su canal de comunicación y gestionar sus comunicaciones en un solo lugar. Según un informe de We Are Social y Hootsuite, en México, Instagram se posiciona en el quinto lugar dentro de las redes sociales más usadas. En el primero está YouTube con 96.3%, en segundo Facebook con el 95.3% de visitas y luego, WhatsApp con el 91.3%. No obstante, Messenger de Facebook fue usado por el 79.4% de los mexicanos y en la quinta posición aparece Instagram con el 76.9% de la preferencia.

En la conferencia para desarrolladores de Facebook, F8 Refresh, dieron a conocer que dicha API utilizada en Instagram se encuentra abierta y disponible. Tanto grandes corporaciones, como micro, pequeñas y medianas empresas, podrán utilizarla y crear conversaciones más personales, las cuales ayudan a brindar una experiencia de cliente de calidad y generan negocios más exitosos.

Gabriela Vargas, COO de Zenvia, empresa que simplifica la relación entre empresas y consumidores, señaló para NotiPress: "Es fundamental que las marcas se comuniquen a través del canal donde se encuentra el consumidor. Es por eso que la API de Messenger para Instagram ofrece una nueva realidad de comunicación, permitiendo a las empresas comunicarse donde se encuentran más de mil millones de personas, marcando el comienzo de una nueva y mejor experiencia". Cabe señalar, una API (por su nombre en inglés) es el conjunto de definiciones y protocolos utilizados para desarrollar e integrar el software de las aplicaciones que permite la interacción con otro.

Asimismo, clientes, socios y desarrolladores, quienes utilizan la plataforma de comunicación Zenvia, también pueden integrar la API de Messenger para Instagram en sus sistemas. "Esto hace que la experiencia de entrada sea aún más unificada y eficiente por el nuevo canal y la comunicación a través del canal Messenger en Instagram está disponible en las soluciones conversacionales", asevera Vargas.

Con las soluciones ofrecidas por Facebook, la comunicación entre empresas y clientes traspasa fronteras, con posibilidad de mayor engagement, conversión y fidelización a la marca. Estos tres factores son herramientas fundamentales para el desarrollo y gestión de un negocio exitoso, según los expertos.

Por su parte, Rodrigo Salla, head de ventas para Zenvia en América Latina comentó, las soluciones vanguardistas son las que permiten negocios más exitosos. Respecto a la implementación de la API de Facebook Messenger para Instagram, dijo que actualmente es fundamental estar presentes en todos los canales y es el usuario quién determina cuál es aquel con mayor funcionabilidad.