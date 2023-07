Conductores de inDrive recibirán sus pagos según su preferencia con Nuvei

Apostando por una mayor inclusión financiera, Nuvei llega a Latinoamérica de la mano con inDrive

Nuvei Corporationanunció el 5 de julio que fue seleccionado por inDrive como uno de sus proveedores de pagos para sus socios conductores en América Latina. De esa manera, la fintech busca ayudar a la plataforma de movilidad a ofrecer más opciones de pago.

Phil Fayer, director ejecutivo de Nuvei, comentó que combinar la experiencia local de inDrive con la tecnología de pago de la fintech, permitirá a la app de movilidad ser más cercano con sus conductores. Por su parte, Alexander Akhmataev, director de países de América Latina, en inDrive, dijo que la asociación es un paso más en el panorama de pagos en Latinoamérica.

Según un comunicado, al cual NotiPress tuvo acceso, los conductores podrán elegir su pago en tarjetas de débito, crédito y otros métodos de pagos alternativos (MPA) utilizados en la región. Por su parte, la app de movilidad se integrará a una sólida infraestructura de pago para procesar transacciones eficazmente y, a su vez,acelerar su crecimiento.

La colaboración, destacó la fintech, es un indicativo para el mercado latinoamericano. En la región, las empresas se enfrentan a desafíos de pago únicos, como bajas tasas de aceptación en tarjetas y una parte importante de la población sin servicios bancarios. La poca inclusión financiera ha orillado a las personas adoptar los MPA, algo que Nuvei busca aprovechar a partir de sus conocimientos del panorama de pagos.

De acuerdo con el informe "The State of Financial Inclusion post-Covid 19 in Latin America and the Caribbean", el 59 por ciento de los encuestados en la región tienen una cuenta bancaria. Sin embargo, el 21% dijo haberse sentido excluido del sistema financiero en la región.