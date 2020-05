Cómo afectó el confinamiento a las marcas en el Día de la Madre

Entre 2018 y 2019 las búsquedas por concepto del Día de la Madre se incrementaron 119%

Durante 2020, la conmemoración del Día de la Madre sin dudas fue diferente. El confinamiento por la pandemia de Covid-19 modificó hábitos y celebraciones, el día de las madres no fue la excepción y hubo un tipo de festejo lejos de grandes reuniones y, en algunos casos, encuentros virtuales. Según datos de la plataforma de fotos iStock, entre 2018 y 2019, las búsquedas por concepto de 'día de las madres' se incrementó 119%. Esto deja lecciones a los negocios en cómo mostrarse a los consumidores.

Renata Aguiar, directora de iStock Latam dijo para NotiPress "el día de la madres ofrece otra oportunidad para que las marcas demuestren su autenticidad". Una conexión por Zoom o FaceTime es muy diferente a un encuentro presencial en familia. La realidad en 2020 obliga a las personas a estar confinadas en sus hogares, aisladas socialmente, a fin de seguir las recomendaciones de las autoridades de salud para frenar los contagios por coronavirus. Si bien el Día de la Madre varía de país en país, México lo festeja el 10 de mayo, junto a El Salvador y Guatemala en América Latina.

Aguiar se refiere a la coyuntura comouna oportunidad a fin de lograr comprender al consumidor moderno. El incremento en las búsquedas de la plataforma de fotos es un ejemplo del cambio cultural de las nuevas generaciones. Las marcas van más allá de un producto o servicio y se convierten en un reflejo de con quién quieren asociarse los consumidores. Un perfil desactualizado representa para una marca un descuido que transmite estar atrapado en el pasado. La especialista ilustra el peor escenario para los negocios: Cuando una marca no cuida su imagen, transmite a sus clientes no importarles. Este tipo de acciones definitivamente no son las que ganan corazones y mentes de consumidores, en particular en comercio electónico.

Originalidad como sello de éxito

Una pregunta de muchos es ¿cómo representar visualmente el día de la madres? La primera recomendación de iStock es evitar recurrir a imágenes estereotipadas de antaño. Lo óptimo es buscar una manera auténtica y estar en resonancia con el consumidor de 2020. Lo mismo aplica como una lección de negocios.

Asimismo, algunas ideas de diseñador propuestas por Aguiar consisten en representar de manera auténtica las emociones fuertes. La tecnología es un sello distintivo en tiempos de confinamiento, por ello, mostrar cómo las familias se están conectando en momentos de coronavirus fue crucial. La representación visual del carácter fue un buen atributo a buscar en imágenes para este 10 de mayo. Las marcas pueden aplicar esta lección para sus negocios.

La especialista de iStock considera a la narración visual como uno de los elementos más difíciles de transmitir y al mismo tiempo un atributo esencial en las comunicaciones actuales con el propósito de transmitir confianza. Esta tendencia deja un aprendizaje para los negocios y cómo en tiempos modernos es importante para las marcas actualizar sus estrategias de comunicación, aprovechando el inusual Día de la Madre 2020.