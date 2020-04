CCE presenta su respuesta a la propuesta de reactivación económica en México

El sector privado en México envío mensajes al gobierno en respuesta a la propuesta de reactivación económica

Mediante una conferencia de prensa virtual debido al aislamiento social por covid-19, miembros del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) ofrecieron el 6 de abril sus opiniones sobre la propuesta para reactivar la economía en México impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) en el informe trimestral publicado el 5 de abril de 2020. NotiPress entrevistó en exclusiva a referentes de otras industrial a fin de ampliar información.

Carlos Salazar, presidente del CCE comenzó la conferencia expresando el sentir empresarial sobre la crisis sanitaria "cada día la estamos sintiendo más". Además, sobre el plan para reactivar la economía, afirmó, "nosotros esperábamos que hubiera medidas claras a como íbamos a tratar el impacto en las pequeñas empresas". Asimismo, consideró la medida como insuficiente y agregó, "no quedó claro el dinero incremental que se invertirá durante la crisis". Salazar manifestó "el gran reto es si se puedan financiar los programas anunciados en el contexto de actividad económica detenida".

Jose Luis Pérez Aldana, director ejecutivo de la Federación Mexicana de Palma (FEMEXPALMA), consideró la estrategia "insuficiente para atender los estragos de la crisis económica que tenemos que enfrentar como país". Pérez Aldana dijo a NotiPress "es necesario un golpe de timón" y manifestó la necesidad de diferir pago de impuestos como el Impuesto sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA) a fin de mantener la liquidez en las pymes para afrontar la crisis.

Bosco de la Vega, presidente del Consejo Nacional Agropecuario (CNA) fue pragmático al sugerir la importancia de suscribir un gran convenio entre gobierno, sector empresario y trabajadores. "Urge un respiro fiscal a corto plazo". José Manuel López, presidente de Concanaco Servytur dijo sobre las pymes de servicios y turismo, "afiliados al sector manifestaron no soportar más de 30 días". El líder turístico dijo sobre las empresas, "no estarán en condiciones de abrir sus negocios una vez que finalice la crisis sanitaria". Recordó la crisis económica H1N1, la cual tardó más de un año en recuperarse. Agregó, "no se trata de salvar a las empresas sino rescatar el empleo y las plantas productivas".

Nathan Poplawsky, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) definió la situación con precisión, "no podemos olvidar, esta crisis no es solamente de salud, es económica". Asimismo, consideró que a niveles locales es muy importante la exención de impuestos sobre nóminas por un período de por lo menos tres meses. También, dijo, es importante para las pymes se de acceso a créditos sin intereses y a largo plazo para asegurar operaciones. El presidente de Canaco dijo, una estimación en Ciudad de México muestra pérdidas por la baja en el consumo que superan los 2 mil millones de pesos diarios.

Daniel Rivera, vicepresidente del 4.0 Industrial Cluster, refirió en entrevista exclusiva, el sector tecnológico no tiene claridad sobre la iniciativa propuesta por AMLO en su informe trimestral de cómo esto apoyará la industria de Tecnologías de la Información a reactivar la economía. "La transformación digital de las empresas se vuelve una prioridad en estos momentos y estamos listos para ayudar", agregó el empresario. Consideró la coyuntura por el covid-19 como un "momento histórico" para que empresas aprovechen en la reinvención de sus negocios. Rivera dijo, pedir al Presidente apoye con dinero puede parecer paternalista, pero espera el Gobierno federal reaccioné otorgando prorrogas de impuestos.

Por su parte, Enoch Castellanos, presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) ilustró, "la economía es un todo interconectado". Fue contundente al mencionar el sentir del sector que representa como respuesta al plan propuesto por AMLO para reactivar la economía, "esperábamos que hubiera sensibilidad social" y concluyó, "se dejó a las empresas a su suerte".

Salazar subrayó, el sector empresarial mexicano no pidió condonación de impuestos, derogaciones o rescate de empresas. El ejecutivo dijo "se sigue hablando de eso", sin embargo destacó, ese no ha sido el pedido de las empresas. La solicitud del CCE fue prorrogar por 90 días el pago de impuestos, esto con el objetivo de mantener la liquidez y que esto no se convierta en un problema para las industrias. La prioridad de las empresas es salvar los flujos y mantener la liquidez, agregó. Al no tener una respuesta por parte del Gobierno federal, el CCE buscará soluciones y apoyos entre empresarios para mantener la cadena de valor, remató el representante de las empresas mexicanas.