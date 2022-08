Back to school: cómo asegurar un futuro financiero exitoso en la educación

Inversión en vehículos financieros que blinden el dinero contra la inflación es clave

De acuerdo con René Vázquez Narro,director ejecutivo de distribución en Prudential Seguros México, para asegurar el futuro financiero de la educación de los hijos es recomendable encontrar unvehículo que blinde el dinero contra la inflación. En entrevista exclusiva con NotiPress, el director comentó que el tiempo y tasas de interés son los mejores aliados para blindar el dinero bajo un esquema de inversión enseguros de vida.

La pandemia por Covid-19 incrementó en 21% la adquisición de seguros en 2021, principalmente por factores como la mortalidad e incapacidadde las personas ante la crisis sanitaria. En el caso de los seguros de vida, estos cobraron importancia en tanto cumplen la función de blindar a los clientes contra las dificultades que les impidan generar dinero y apoyar a sus seres queridos, indicó Prudential.

Vázquez Narro comentó a la agencia de noticias que los seguros de vida son uninstrumento financiero, especialmente como herramienta para el ahorro. Al respecto destacó el seguro de vida ordinario, el cual tiene la capacidad de recuperar la inversión o mantener el segurovigente hasta los 99 añosde edad.

Debido a que los seguros de vida se consolidaron como herramientas paraproteger el ingreso de las familias, cabe resaltar su importancia como instrumento financiero para la educación. Una preocupación fundamental en los padres de familia es que sus hijos tengan acceso a la educación, con la posibilidad de solventar todos sus gastos.

Con motivo del regreso a clases y el costo de las universidades, que puede sobrepasar el millón y medio de pesos, Vázquez Narro recomendó hacer un análisis profundo de la situación real. Esto debe considerar las necesidades de los clientes a futuro, su estilo de vida, y posibilidades de inversión adaptadas altipo de seguro contratado.

Por ello, Prudential indicó que hay dos escenarios relevantes: el padre, madre o tutor permanece con la capacidad de generar dinero cuando sus hijos están en la etapa de educación universitaria; o bien, sufren un incidente que le impide continuar con sus ingresos. Sin importar cuál de estos dos escenarios corresponda a la realidad de los clientes, es importante tomar en cuenta eltiempo y las tasas de interés.

Cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía(INEGI) indicaron que la tasa de inflación anualen julio de 2022 se encuentra en 8.150 puntos del Producto Interno Bruto (PIB). Si bien la inflación representa un embate a las finanzas, Prudential destacó que las tasas de interés pueden contrarrestar la pérdida de dinero, mediante inversión indexada a las Unidades de Inversión (UDIS).

Estas unidades de inversión impiden perder valor frente a la inflación, ya que el dinero crece a la par con sus modificaciones. Por tal motivo cobran importancia ante el encarecimiento de la educación como consecuencia del aumento de precios y presión inflacionaria.

No obstante, el vocero comentó que el grueso de la población tiene poco acceso a temas de educación financiera, sobre todo con respecto a la capacidad de los vehículos financieros. Ello repercute en la educación de los hijos ante una situación en la que un proveedor en la familia no pueda continuar con sus ingresos. Según cifras de INEGI, en 2021 8.9% de las personas inscritas al ciclo escolar no pudieron concluir sus estudios por falta de apoyo económico.

Prudential agregó que los seguros tienen una capacidad modular: proteger ante incapacidad, quitar el pago de primas para continuar con el ahorro, dar sumas aseguradas, y otras funciones mediante las cuales da acceso al dinero ahorrado. Además, lainversión indexada a UDIS permitecubrir las necesidades financieras de educación, falte o no el ingreso por parte del cliente.