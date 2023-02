Automatización basada en IA será el futuro de los equipos financieros

Equipos financieros podrán apoyarse de la IA para automatizar procesos tediosos

Hay un 99 por ciento de probabilidad de que los puestos de trabajo de los preparadores de impuestos se automaticen, según Martin Programme on the Impacts of Future Technology de la Universidad de Oxford. Para los profesionales financieros, eso puede representar una oportunidad, pero deben de adaptarse de forma proactiva y anticipada.

El tamaño del mercado de la Inteligencia Artificial (IA) a nivel mundial es de 165 mil millones de dólares en 2023, se espera que para 2030 llegue a 1.591 mil millones de dólares, según Statista. Los sistemas que se retroalimentan constantemente en tiempo real llegarán a todos los aspectos de la administración de las empresas a corto plazo.

Por medio de la automatización, explicó Clara a NotiPress, se llega a la eficiencia, generando ahorros significativos y logrando empresas financieramente más sanas y sostenibles. Los servicios SaaSoptimizan las operaciones cotidianas de las empresas, teniendo un impacto positivo en la dinámica corporativa y en las funciones de equipo.

Ligar datos contables con información fiscal es una de las actividades más intensivas, por ello tradicionalmente se necesita el trabajo de uno o varios empleados para hacer las declaraciones fiscales. Sin embargo, los nuevos servicios de gestión de gasto empresarial permiten realizar todo el proceso de forma automática y precisa por medio de su conexión con el buzón tributario del SAT.

Igualmente, el mismo sistema ofrece una cantidad importante de datos por medio de todos los registros de vinculación automática de facturas. De esa manera, los profesionales podrán enfocarse en realizar análisis estratégicosy sobre el comportamiento financiero de la empresa. Los CFOs y sus equipos podrán tener una diversidad de funciones importante qué adoptar para complementar las ventajas de las nuevas tecnologías y potencializar su utilidad junto con la inteligencia humana real.

Analizar Big Data, implementar la IA y machine learning servirá para mejorar la gestión de riesgo, promover la sostenibilidad y participar en análisis interdisciplinarios del rendimiento empresarial. Los CFOs y equipos financieros tendrán un papel más importante en la anticipación de riesgos y mejora de la rentabilidad de las empresas al tener una participación más importante en la toma de decisiones.

Los profesionales financieros ya no solo serán una figura de apoyo, sino también participarán en la creación del futuro de la empresa. Por ello, el reto es adaptarse a la Inteligencia Artificialpara posicionar y adelantar a sus negocios y equipos al futuro tecnológico de manera proactiva.