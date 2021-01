Aunque ya no es presidente, Donald Trump podría ser sometido a juicio político

Pasa a la historia como el primer presidente enfrentar dos veces el proceso de impeachment

A pesar de ya no ser presidente, Donald Trump será sometido a juicio político bajo el cargo de "incitación a la insurrección". De concretarse este segundo intento de impeachment, Trump no podrá participar en la contienda presidencial de 2024 ni volver a ocupar un puesto político en el futuro. El exmandatario tendrá dos semanas para preparar su defensa y adjuntar los documentos necesarios; su juicio comenzará el ocho de febrero de 2020.

Trump pasará a la historia como el primer presidente estadounidense en ser sometido al proceso de juicio político en dos ocasiones. En el primero, durante 2019, fue acusado de presionar a autoridades de Ucrania para investigar al actual presidente Joe Biden. Ahora el republicano es señalado de "incitar a la insurrección", llamado que terminó en la toma del Capitolio, la cual dejó al menos cinco muertos.

#Internacional | Facebook, Twitter y Shopify suspenden cuentas de #DonaldTrump tras incitar episodio de disturbios en el capitolio



➔ https://t.co/l23NMOUtnI pic.twitter.com/QyJbdbcnvY — My Press (@mypress_mx) January 8, 2021

El líder de la mayoría en el Senado, Chuck Schumer señaló, se aplazará el juicio político de Donald Trump y este comenzaría la semana del ocho de febrero. Ello, luego de la petición del líder de la minoría en el Senado, Mitch McConnell argumentara Trump necesita tiempo para preparar su defensa. La primera semana bastaría para que el expresidente presente su "respuesta" al cargo en su contra y la segunda para presentar el resto de los documentos del proceso. "El Senado realizará un proceso de juicio político a Donald Trump. Será un proceso completo. Será un juicio justo", añadió Schumer.

Uno de los argumentos de políticos republicanos en contra del juicio político contra Trump era que este ya no es presidente, por lo tanto, no podría ser destituido del poder. Sin embargo, lo que se buscará en el Senado es que Donald Trump no pueda participar en la contienda presidencial de 2024 ni volver a ocupar un cargo político. Para sentenciar al expresidente son necesarios dos tercios de los senadores con votos a favor del juicio político. Actualmente el senado está divido en partes iguales, ante ello, será necesario, senadores republicanos voten a favor de la destitución de quien pertenece a su partido.

#Economía | #DonaldTrump solicita a congresistas republicanos parar negociaciones de apoyos federales hasta final de la elección.



➔ https://t.co/lgVebKrXtr pic.twitter.com/qCOYhWqfKv — My Press (@mypress_mx) October 6, 2020

Schumer se refirió al asalto del capitolio el seis de enero como "un día que nadie de nosotros olvidará". Agregó: "Todos queremos dejar atrás este horrible episodio de la historia de nuestra nación, pero la curación y unidad vendrán sólo si hay verdad y responsabilidad. Y eso es lo que este juicio proporcionará".

Respecto al juicio político de Donald Trump, el departamento de prensa de Biden dijo, no ofrecerá ninguna opinión pública al respecto. Este juicio es el primero al que Trump se enfrentará oficialmente, pues es sabido que se le acusa de fraude y acoso sexual, y por ello también puede ser enjuiciado en el futuro.