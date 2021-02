Analiza TikTok una apuesta agresiva por conquistar el comercio electrónico

TikTok está apostando en convertirse en una plataforma de comercio electrónico

TikTok atraviesa un momento importante desde su creación en 2014, pues la plataforma desarrollada por ByteDance en 2020 se convirtió en la aplicación más descargada del mundo entre enero y noviembre de 2020. Hoy en día, la aplicación está planteando una apuesta más agresiva y quiere impulsar el comercio electrónico desde su plataforma.

Según TikTok los cambios en la plataforma de videos cortos, están enfocados a convertirse en una red social donde los usuarios puedan ganar dinero directamente desde la app. Además, quieren crear una herramienta que permita a los usuarios más populares enlazar productos y ganar automáticamente comisiones sobre las ventas.

Un vocero de la firma tecnológica explicó al diario Financial Times,están planeando expandirse en el comercio electrónico empezando por Estados Unidos. "Buscamos un cambio radical, darle una nueva perspectiva a la marca principalmente en el marketing de afiliación", detalló. Asimismo, la aplicación también quiere lanzar compras en directo, una versión exclusiva para móviles de canales de compra de televisión. También, convertir a la plataforma en una especie de catálogo digital, donde los usuarios puedan ver videos en vivo y, al mismo tiempo, comprar el producto que se muestra en la pantalla.

No obstante, aún no se ha publicado de manera oficial un comunicado por parte de ByteDance sobre el nuevo modelo de negocio de publicidad. Los informes indican que los creadores de videos podrían anunciar cualquier producto, independientemente si tienen o no un acuerdo formal de patrocinio.

Esta apuesta por parte de los creadores de TikTok está lejos de ser una plataforma digital con millones de usuarios, pero tratan de encontrar formas para seguir monetizando su producto. No obstante, existen empresas que se han adelantado a TikTok, entre ellas, WhatsApp con Carts, un modelo de negocio para convertir a la aplicación de mensajería en un centro de comercio electrónico.

#Negocios |#Latinoamérica alcanza 4.20 mil millones en ventas de comercio electrónico en la región durante 2020.



➔ https://t.co/VC91TFekaf pic.twitter.com/Mh7hRI9dVj — My Press (@mypress_mx) November 17, 2020

Instagram y Facebook han facilitado a los usuarios la posibilidad de realizar compras en línea sin tener que abandonar sus plataformas. Ante esta situación, TikTok plantea enfocarse en un mercado meta de jóvenes entre 18 a 24 años de edad. El primer paso de la compañía fue asociarse con Walmart a finales de 2020, una señal temprana de sus ambiciones por conquistar el comercio electrónico.

Por ahora, TikTok busca expandir su negocio y no solo depender de la publicidad, sino formar una plataforma más sólida y generar ingresos con monetización a través del patrocinio de productos y comercio electrónico. Los planes de la aplicación deben estar centrados en que la situación política entre China y Estados Unidos mejore. Ello, con la intención de seguir adelante con sus planes comerciales y dependerá en gran medida de las políticas propuestas por la nueva administración de Joe Biden.