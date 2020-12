Qué ha pasado con la polémica venta de TikTok en Estados Unidos

Se mantienen en charlas de negociación

Según fuentes consultadas por Bloomberg, la nueva fecha límite definida por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump para la venta de TikTok a firmas estadounidenses no se cumplirá. Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó, TikTok y a la empresa matriz china ByteDance Ltd., no enfrentarán una multa u otro castigo por perder la fecha límite, pues las partes todavía se encuentran en negociación.

El gobierno de Donald Trump ha acusado a TikTok, plataforma para compartir videos cortos con más de 100 millones de descargas, de ser una amenaza para la seguridad nacional. Ante esto, el Departamento de Comercio emitió una orden para bloquear las descargas de TikTok en septiembre si no era vendida. Trump relajó las medidas y decidió aprobar una oferta de Oracle y Walmart para crear una nueva entidad con sede en Estados Unidos llamada TikTok Global.

Las fuentes sugieren, TikTok se mantiene en pláticas con el gobierno de Estados Unidos sobre una oferta acorde a las exigencias del Departamento de Seguridad Nacional, ello permitirá aplazar la fecha límite para continuar con la negociación. Por su parte, ByteDance declaró, su propuesta es poner a las empresas e inversores estadounidenses a cargo de la moderación de datos y contenidos para los usuarios en Estados Unidos. Esta es una demanda central del Comité de Inversión Extranjera en el país, del Departamento del Tesoro.

Otra fuente consultada por Bloomberg afirma, dicho acuerdo está cerca de ser concretado. Y señala, la administración de Trump está "ansiosa por completarlo antes de que el presidente electo Joe Biden tome posesión el 20 de enero". También, un reportero de CNN, Brian Fung, declaró, Estados Unidos no hará cumplir su fecha final, según sus fuentes la falta de tiempo es una prueba de el gobierno estadounidense está "altamente motivado" en completar las pláticas sobre la venta.

TikTok ha presentado múltiples impugnaciones contra la prohibición de su plataforma; se abren paso en los tribunales con plazos extendidos desde enero pasado. Varios jueces han bloqueado la petición de bloqueo, a lo que el Departamento de Comercio dijo, cumpliría con esas resoluciones judiciales cuando el gobierno apelara. La trama de concretar la venta de TikTok a firmas estadounidenses continuará y falta escuchar las declaraciones oficiales de ambas partes. Por lo tanto, se tiene clara la intención de concretar una negociación en donde tanto ByteDance Ltd. como el gobierno de Estados Unidos se vean beneficiados.