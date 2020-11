El futuro de TikTok en Estados Unidos está por definirse

TikTok obtiene 15 días más para negociar su futuro en Estados Unidos

La compañía tecnológica de origen chino ByteDance logró una prórroga de 15 días para encontrar un posible comprador de sus operaciones en Estados Unidos, Canadá, Nueva Zelanda y Australia. La empresa dueña de la red social de videos cortos TikTok reveló que tiene hasta el 23 de noviembre de 2020 para encontrar un posible comprador en el país estadounidense. De acuerdo con ByteDance, las empresas nacionales con mayor interés en adquirir a la compañía china son Walmart y Oracle.

Asimismo, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos afirmó el pasado 13 de noviembre de 2020 que el Comité de Inversión Extranjera de Estados Unidos (CFIUS, por sus siglas en inglés) le otorgó a la compañía china una extensión de tiempo a fin de brindar a las partes interesadas y al comité un tiempo adicional para resolver su situación administrativa. En tanto, ByteDance presentó el martes 10 de noviembre de 2020 una petición más ante la corte de Columbia desafiando la orden de desinversión del Gobierno estadounidense.

En agosto de 2020, la administración del presidente Donald Trump le dio un tiempo de 90 días a la empresa ByteDance para comenzar las negociaciones de su venta. El mandatario acusó entonces a la aplicación de conformar una estrategia del gobierno chino para obtener datos confidenciales de más de 100 millones de usuarios activos en Estados Unidos. En un inicio, ByteDance negoció con Microsoft, pero la empresa de Bill Gates rechazó la oferta en septiembre de 2020. Los motivos de la cancelación de la adquisición se desconocen hasta el momento.

Walmart manifestó al medio de comunicación CNBC en agosto de 2020 su interés de comprar la aplicación de videos cortos. El retailer podría invertir entre 20 mil millones y 30 mil millones de dólares, según sus propias fuentes, aunque no ha detallado sus intenciones detrás de comprar una red social. Existe la hipótesis de que podría usar los datos de TikTok para alimentar su servicio de membresía Walmart Plusy competir con Amazon Prime.

Por su parte, Oracle, el segundo mayor distribuidor de software a nivel mundial, también mostró su interés por comprar TikTok. Según Financial Times, la firma creada por Lawrence Ellison y los capitales de riesgo The Vanguard Group y Capital Group comenzaron negociaciones en septiembre de 2020, aunque no se ha revelado más información al respecto.

Ahora, estas dos empresas pujan por hacerse de una aplicación con más de 500 millones de usuarios activos a nivel mundial y asegurar la permanencia de la misma en Estados Unidos. Pese a esto, ByteDance busca que TikTok permanezca en estos mercados sin tener que renunciar a la pertenencia de sus activos combatiendo con recursos legales.