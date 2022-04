Analítica avanzada: ¿cómo se puede impulsar una empresa partir del uso de datos?

Solo en 2018 se crearon 33 ZB de información; se espera la creación de 175 ZB para 2025

Por medio de la analítica avanzada, las empresas logran reforzar su toma de decisionesy así, configurar una amplia cantidad de datos para predecir de forma segura sus decisiones. De ese modo, se busca evitar la subjetividad o suposiciones erróneas que pueden afectar a las compañías. Así lo confirmó para NotiPress Raúl Velázquez, director de consultoría de Axity México.

En ese sentido, la recopilación de información a partir de la analítica avanzada, puede ser útil si se analiza a través de algortimos, aclara Velázquez. Por ejemplo, la inteligencia artificial(IA) o el machine learning mejoran la capacidad de tomar decisiones, así como el rendimiento de la empresa.

Raúl Velázquez, también añadió que el descubrimiento hecho al usar la analítica avanzada de datos ha sido útil para diferentes industrias ante la actual crisis sanitaria. Esta mostró la importancia de apresurar la transformación digital en todos los sectores. Incluso, el experto comentó que la Covid-19 incitó la actualización y desarrollo de canales digitales, ello para poder desempeñar actividades laborales e igualmente, perfeccionar la interacción con cada cliente.

Actualmente, los datos son una parte fundamental en la toma de decisiones para la empresas para Velázquez. Muestra de ello es que solo durante el 2018 fueron creados 33 zettabytes(ZB), de acuerdo con el estudio de The Digitalization of the World deInternational Data Corporation.Sin embargo, gracias al uso constante de las tecnologías conectadas y la nube, se espera un incremento de 175 ZB en el 2025. Ello iría de la mano, hasta cierto punto, con el uso cada vez más frecuente de la analítica avanzada.

Igualmente, el director de consultoría aseguró que el uso acelerado de canales digitales ha provocado la producción de muchos datos en los últimos años. Con el fin de mejorar su estrategia, agilizar sus operaciones y elegir las decisiones más inteligentes, los datos adquiridos se utilizaron de diversas maneras por cada compañía.

Como consecuencia, Axityemplea la práctica de técnicas de analítica avanzada en el sector. Asimismo, se sirve de la capacidad de estudiar distintas estrategias para ayudar a sus clientes a elegir las decisiones adecuadas, con el objetivo de mejorar su rentabilidad y minimizar riesgos.

El uso la analítica avanzada mejoraría cualquier compañía en todos los sectores desde el punto de vista de Velázquez,lo cual es fundamental para continuar creciendo. Por ello, sería necesario buscar una empresa con la infraestructura correcta para ayudar a cada compañía a ser superior frente a las transformaciones digitales venideras.