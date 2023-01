Amenaza del cabotaje en México no ha dado un paso atrás: FDAN

FDAN encabeza la oposición a esta medida impulsada por el Gobierno Federal

De acuerdo con profesionales de laindustria aérea mexicana, la iniciativa del Poder Ejecutivo paralegalizar el cabotaje representa un riesgo al sector de aviación nacional, especialmente en materia de empleos. En información compartida con NotiPress, el frente por la Defensa de la Aviación Mexicana (FDAN) indicó que no permitirá la entrega de los cielos mexicanos a intereses extranjeros, así como otras modificaciones al marco legal que pongan en riesgo el de la industria.

El secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA), Humberto Gual Ángeles, informó que el Gobierno Federal busca implementar el cabotaje con base en dos motivos.

Sobre la administración, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) informó en 2022 que las medidas de cabotaje son la última opción en las negociaciones con aerolíneas mexicanas. Durante la conferencia matutina del 19 de diciembre de 2022, el mandatario indicó que el gobierno tenía la intención de llegar a un entendimiento con las líneas de la industria aérea, sin la necesidad de imposición.

No obstante, el presidente del Colegio de Pilotos Aviadoresy presidente FDAN, Ángel Domínguez Catzin, aseguró que la amenaza del cabotaje en México no ha dado un paso atrás. Sobre esta iniciativa, Gual Ángeles comentó que el cabotaje no bajará las tarifas si no existe un marco promotorde operaciones en el AIFA.

La Asociación de Operadores Pensionarios y Personal Aeronáutico de Área de Cancún (AOPPAC) considera que el cabotaje representaentregar el territorio aéreo a intereses extranjeros. Según Carlos Muciño Rodríguez, fundador y presidente de AOPPAC, ello provocará afectaciones para las empresasmexicanas del sector.

Por su parte, José González Ruíz, representante de Sinergia por la Aviación General(SINAG), informó que esta iniciativa puede impulsar la competencia desleal. Mientras que, Francisco Gómez Ortigoza, representante del Colegio de Pilotos Aviadores de México (CPAM), aseguró: deja en los extranjeros la responsabilidad de empleos de más de un millón de familias, así como 3% delProducto Interno Bruto (PIB).

Ante las dificultades de la iniciativa impulsada por elEjecutivo, el Sindicato Independencia de Aviación comentó se unió a la oposición al cabotaje encabezada por el FDAN. En información compartida con la agencia de noticias, Toro del Villar, secretario general de dicha organización, comentó que aportará su experiencia para generar políticas de competitividad entre las aerolíneas mexicanas.

En materia de oposición, el Colegio de Ingenieros Mexicanos en Aeronáutica (CIMA) agregó que busca trabajar con el Gobierno Federalpara una política pública encargada de mejorar la aviación. A cambio de la propuesta de cabotaje, dicha política busca proteger a los operadores nacionales y los empleos al interior del país.

FDAN es un movimiento con diez años de experiencia en mejorar las condiciones aeronáuticas en México. Asimismo, ha reunido a tres colegios, cuatro sindicatos, y una serie de organismos conformados por profesionales de la industria aérea para responder a la iniciativa de cabotaje del presidente AMLO.