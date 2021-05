Teletrabajo cambió la cultura laboral durante la pandemia por Covid-19

El espacio laboral durante la pandemia apunta a un esquema híbrido de teletrabajo y oficina

La pandemia por Covid-19 generó una serie de disrupciones sanitarias en los mercados globales y sus espacios de trabajo, mismas que incrementaron la necesidad de enfocar la cultura laboral al teletrabajo. En este sentido, la Universidad de Birmingham, Reino Unido, publicó un estudio titulado "Trabajando desde casa durante el confinamiento por Covid-19: cambiando las preferencias y el futuro del trabajo". Entre los enfoques más importantes del estudio resaltan las modificaciones de la cultura laboral durante la serie de confinamientos sanitarios suscitados en todo el mundo.

Según este estudio, 62.2% de los trabajadores consideran que las empresas brindan mejores herramientas y condiciones de trabajo para operar en home office. El 73% indicó que después de un año de pandemia, los gerentes y jefes directos se preocupan más por las necesidades individuales y personales de quienes permanecen en esquemas de teletrabajo durante la nueva normalidad.

Asimismo, un reporte de la consultoría McKinsey & Company informó que gracias a las ventajas del teletrabajo en la cultura laboral en medio de la pandemia, cada vez más compañías buscarán implementar espacios flexibles e híbridos. Ello con objeto de incorporar ambos esquemas al término de la pandemia: trabajo remoto, especialmente en casa; e instalaciones adaptadas para que los equipos presenciales operen con aquellos en teletrabajo.

En un comunicado de prensa para NotiPress, la empresa Herman Miller informó que realizará el encuentro virtual Future of Work con líderes en capital humano de Gentera, Phillip Morris, L'Oréal, entre otros. Los panelistas discutirán temas relevantes con respecto a cómo la pandemia modificó la cultura laboral, dinámicas de trabajo y su relación con la tecnología.

Al ser el eje central de la cultura laboral durante la pandemia, el espacio laboral remoto del teletrabajo ha determinado las discusiones y análisis actuales, indicó la empresa. Por ello, el evento virtual, que será transmitido en América Latina, se enfocará en los retos para adaptar necesidades laborales en el home office, las decisiones de los líderes para generar mejor recepción del teletrabajo entre sus equipos, el crecimiento y adaptación al uso de tecnologías, y finalmente los próximos alcances en materia de recursos humanos en el proyecto The Future is Now.

Debido a la pandemia por Covid-19, que introdujo la necesidad del distanciamiento físico y el confinamiento en casa, la cultura laboral experimentó modificaciones importantes. Esto orilló a las personas en grandes espacios corporativos y oficinas a mantenerse en el esquemas de teletrabajo como su nueva normalidad. "Ante ello ha sido esencial que empresas vuelvan a adaptar su cultura en relación al teletrabajo, así como diseñar estrategias para sus colaboradores", concluyó el comunicado de Future of Work.