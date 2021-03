Puedes hacer estos tips para cuidar a tus mascotas durante la temporada de calor

Muchas mascotas están expuestas a grandes daños por el calor

Ante la llegada de la temporada de calor es conveniente tomar las mejores precauciones para cuidar a las mascotas, ya que las altas temperaturas pueden ponerlos realmente en peligro. Situaciones comunes como dejar a las mascotas en lugares poco ventilados o el que vivan en lugares sin un techo adecuado son factores que pueden ocasionar una urgencia médica. Al exponerlos a tales situaciones pueden darse desde lesiones, enfermedades y hasta la muerte. Para evitar tales situaciones diversos expertos dan recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada de calor.

Con las grandes olas de calor, los animales se encuentran desprotegidos, aunque cuentan con pelaje, las mascotas pueden padecer insolaciones y quemaduras solares. Incluso pueden sufrir golpes de calor altamente peligrosos si su temperatura corporal aumenta mucho. Por esta razón, la asociación civil Protección, Vida y Esperanza Animal comparte las siguientes recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada de calor.

Una de las recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada de calor es proporcionar agua limpia, beber agua es instintivamente la forma de las mascotas para apaciguar el calor. El recipiente debe estar siempre abastecido de agua, pero se debe cambiar todos los días con el fin de evitar la proliferación de bacterias que puedan causar una enfermedad.

Otra recomendación es cuidar sus patas, esto porque durante la temporada de calor las superficies se calientan de más y pueden ocasionar quemaduras en las extremidades de las mascotas. Con el fin de evitarlo se siguiere salir a pasear a una hora fresca como puede ser en la mañana o en la noche.

Por último, se debe evitar dejar a las mascotas en lugares cerrados porque estas no poseen la capacidad de regular su temperatura a través del sudor y pueden sufrir un golpe de calor. Ante ninguna circunstancia se deben dejar encerradas en un auto con las ventanas cerradas, porque comenzarán a sofocarse de inmediato y las consecuencias pueden ser mortales.

La temperatura normal de un perro oscila entre los 38 grados centígrados, pero cuando sufre un golpe de calor sobrepasa los 42 grados centígrados. Al alterarse la temperatura corporal se incrementa la presión sanguínea y el sistema respiratorio se altera porque el mecanismo del jadeo al respetar, no permite una adecuada ventilación. Esto sucede porque a nivel celular no hay un adecuado intercambio de gases; el oxígeno entra a la sangre pero el dióxido de carbono no es eliminado de manera adecuada. Así se va acumulando en el organismo, intoxica a las células y puede provocar la muerte, indica Maricela Jiménez, cirujana del Hospital Veterinario de la Universidad del Valle de México.

Finalmente, otras recomendaciones para cuidar a las mascotas durante la temporada de calor son dadas por el director de Salud Animal y Zoonosis, Alberto Grajales. Este indica se debe poner más atención a las desparasitaciones y medicamentos antipulgas porque en temporada de calor enfermedades como sarna y rabia proliferan en las mascotas. Asimismo recordó vigilar constantemente el comportamiento y el aspecto físico de los animales, y ante cualquier signo anormal como respiración ronca, encías rojas, salivación abundante, piel más caliente de lo normal, acudir a un profesional para evitar padecimientos más graves.