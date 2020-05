Mantente paciente y estable con ayuda de tu horóscopo empresarial

Se viene un momento de readaptación que va a implicar hacer nuevos ajustes

LA ENERGÍA EN ESTA SEMANA (DEL 18 DE MAYO AL 24 DE MAYO DEL 2020)

Para esta semana tenemos presente la energía del arcano 9 del tarot "EL ERMITAÑO" que nos invita a mantener la reflexión, introspección y a mantener la cordura y la propiedad con nuestras responsabilidades, tanto personales, como sociales y laborales, mantener y trabajar en el enfoque de nuestras metas y objetivos profesionales, se viene un momento de readaptación que va a implicar hacer nuevos ajustes en nuestros ritmos de vida.

Mantente enfocado(a), mantenerse estable va a ser la clave para el cambio que se viene.

ARIES (21 DE MARZO A 20 DE ABRIL)

Estás saliendo de una pausa, una prisión mental en la que te encarcelaste, es buena semana para que te abras a las posibilidades y oportunidades de cambio que se avecinan. En temas de dinero parece que "todo está perdido", sin embargo, que bueno que esto te ocurre, pues ya no tienes opción más que moverte hacia adelante y hacia algo diferente. Ten cuidado de lo que eres celoso en términos de comunicación, puedes estar apuntando hacia un riesgo que no te contribuye demasiado, habla, expresa, s+e honesto, congruente y haz de la comunicación tu herramienta más importante en este proceso.

Viene una buena oportunidad de trabajo, si ya lo tienes, viene una propuesta más interesante, requieres de mirar hacia adelante y recibir lo que te viene, confía. Ten cuidado de a quién te acercas para pedir ayuda, si quieres mejorar tus condiciones de trabajo habla directo con tus superiores o tu equipo de trabajo para que todo fluya mejor.

TAURO (21 DE ABRIL A 20 DE MAYO)

Pareciera que esta semana todo se va en picada, tranquilo mi querido Tauro, has sido uno de los más equilibrados este tiempo, ya era justo que tuvieras una sacudida, esto es con la posibilidad de nuevos bríos y energías. Todo pasa; pon atención en tus manejos de economía y recursos pues existe la posibilidad de que alguien cerca quiera sacar provecho de tu esfuerzo, baja un poco la intensidad en la manera en la que te comunicas, recuerda que todo tiene su tiempo y hasta en términos de comunicación algunas cosas tardan mas de lo que tu espera. Sé paciente.

Vienen algunos inconvenientes en tu equipo de trabajo, usa la energía que está presente esta semana, para sacarle el mayor provecho y lograr una mejor conexión entre los miembros. En términos generales de trabajo, todo fluye, solo no seas pesimista, sonríe.

GÉMINIS (21 DE MAYO A 20 DE JUNIO)

Es buen momento para plantearse metas que verdaderamente tengas la intensión de materializar y llevarlo a cabo, sigues manteniendo el equilibrio y balance en términos de trabajo y dinero, solo no te confíes, que esto va a durar para siempre, sigue esforzándote como siempre. Necesitas de cambiar tu perspectiva con tu equipo de trabajo y tratar de comunicarte de una manera mas abierta y expresiva, has descubierto que no eres el único que se siente ajeno, usa tu empatía.

Tu sociedad o con quien compartes tu vida laboral o de pareja va viento en popa, es decir, no requieres de subir barreras, por el contrario, baja barreras y confía, las personas con las que te encuentras son las correctas para ese proyecto. En el trabajo que tienes te sigue proveyendo de estabilidad en todos los sentidos, sé positivo y trabaja con tu mente, evita inventarte historias.

CÁNCER (21 DE JUNIO A 20 DE JULIO)

Mi querido Cáncer, todo en la vida es una rueda de la fortuna y es tan bueno estar arriba como también abajo, esta semana será de aprendizajes importantes a nivel personal en donde sin duda hay una repercusión en los negocios y en el trabajo. Hay un tema que has estado tratando de resolver y aclarar en el trabajo y esta semana tienes altas probabilidades de que se resuelva a tu favor, mantente firme y positivo(a), es una buena semana para que salgas de los círculos de comunicación que no te contribuyen, me refiero a donde la comunicación sea turbia, poco clara y manipuladora.

No es buen momento para cambio de trabajo, locación o inversiones, puede que te pongas a ti mismo o a tu empresa/negocio en la cuerda floja. Tranquilo(a) que pasando un par de semanas viene un ingreso, una oportunidad y/o posibilidad importante en tu trabajo/negocio.

LEO (21 DE JULIO A 21 DE AGOSTO)

Calma tu ímpetu y tu explosividad esta semana, se te invita a trabajar con la paciencia, pues las cosas últimamente no salen como esperas, está fenomenal, porque estás aprendiendo a que no todo se puede controlar, por otra parte en tu trabajo, tus negocios y todo lo que circunda este tema, está ardiendo a tope, se abren puertas y posibilidades e incluso áreas que no esperabas, mantén la mente abierta y comunica y expresa adecuadamente todo lo necesario para que equipo de trabajo, colegas, superiores o dependientes a tu cargo, entiendan y realicen lo que buscas o esperas.

Viene un momento de calma con un tema que ha estado constantemente sacándote de balance, se resuelve a tu favor. Usa tus cualidades de liderazgo natas para dirigir mejor tu vida profesional, te has estancado y no has tomado buenas elecciones. Pero no te lo tomas tan personal, es algo que solucionas en los próximos meses.

VIRGO (22 DE AGOSTO A 22 DE SEPTIEMBRE)

Esta semana se te invita a que no seas tan hermético en tu círculo laboral y a que confíes en tu equipo de trabajo, recuerda que en grupo se llega más lejos que estando solo, se te presenta la posibilidad de contribuir a alguien, ya sea con trabajo o de otra manera significativa. Has estado guardando temas "para después" y eso te está provocando un nivel de frustración que ya no aguantas, comunica desde la verdad y en pos de la claridad y la reciprocidad, eso va a hacer que las cosas en tu trabajo mejoren y marchen en una dirección distinta.

No te exijas ni exijas demasiado, la situación que se presenta de manera general es para adaptarse a una nueva realidad a nuevas oportunidades y posibilidades de mercado y negocios, trabaja en ello, por otra parte, se comienzan a balancear las cuestiones económicas en tu trabajo/negocio, esta semana recibirás una propuesta interesante, escucha y percibe, puede ser una excelente propuesta con resultados a un mediano plazo.

LIBRA (23 DE SEPTIEMBRE A 22 DE OCTUBRE)

Libra, una persona que regularmente está cerca de ti te puede contribuir a salir de alguna duda, despejar un tema o acompañarte en un proceso, sé perceptivo(a), también puede ser un buen cómplice para los negocios, es necesario que contemples tus negocios, tu dinero, tus inversiones desde una postura un tanto fría y revalores, reorganices y reestructures, nada se sale de control en este aspecto, pero es necesario este ajuste o esta contemplación, en términos de comunicación, es necesario que tomes fuerza en tu postura y posición dentro de tu círculo laboral, recupera tu fuerza.

Se avecina una posible separación en términos de negocios y/o trabajo, consigo trae la posibilidad de una mejor organización y planeación, por otra parte, tus proyectos fuertes o el que consideras muy personal e importante, en este tiempo van viento en popa, no los dejes y sigue haciendo lo posible para que estos crezcan aún más.

ESCORPIÓN (23 DE OCTUBRE A 22 DE NOVIEMBRE)

Escorpio, esta semana será de mucha lucha personal, no seas tan duro contigo mismo(a) y permite fluir a través de las situaciones, no le ponga tanta emoción y tampoco tanta mente, también para ti esta semana es necesario que replantees la manera en la que te puedes beneficiar en este cambio que se avecina, que de lo que has hecho hasta ahora te sirve y de lo que puedes sacar provecho, cuando comuniques cualquier asunto, en tu trabajo o círculo laboral, elimina los juicios de las pláticas y mantente neutro, es buena oportunidad para ser diplomático y expresar todo de manera propositiva.

Es buena semana para crear nuevas oportunidades de ingresos, hablando específicamente de dinero, asimismo puede que recibas alguna propuesta interesante, atento, es una buena oportunidad. Te has encontrado con una poderosa cualidad que te permitirá crear mejores oportunidades para ti, el autocontrol, esta semana llévalo a la práctica y recuerda, el autocontrol no se trata de limitarse.

SAGITARIO (23 DE NOVIEMBRE A 20 DE DICIEMBRE)

Esta semana puede que sientas un poco sobrecargado, trata de priorizar y reorganizar tus actividades y eso puede darte un respiro, posiblemente esta semana sientas que hay una baja en tus ingresos o en tus recursos, pero no es algo de que preocuparse, resuelve de manera efectiva y tratar de focalizarte en esos puntos que identificas como frágiles en el desarrollo de tus actividades (trabajo, empresa, colaboradores, inversiones) y resuelve lo que representen mayor riesgo, mantén la comunicación clara y con dirección a avances y resoluciones, quienes te siguen entenderán esto como ejemplo y provocará un cambio de actitud en tu círculo laboral.

Hazles caso a tus emociones, pero no te pierdas en ellas, es buena semana para que pongas atención en el orden, en tus objetivos y tus metas y planees un poco en dirección a ellas. Por ora parte, puede que sientas que es momento de cambiar de trabajo o renunciar, pero no lo es, permite que la situación pase y verás que todo vuelve a la calma.

CAPRICORNIO (21 DE DICIEMBRE A 19 DE ENERO)

Capricornio, si esta semana algo tiene que terminar que termine, no inviertas más energía de lo necesario, si no te verás afectado directa y personalmente, enfócate en sostener, mantener e invertir energía, recursos, tiempo en aquello que desde tu visión empresarial o laboral se mantiene estable, en temas de comunicación has percibido que en tu círculo laboral la comunicación está cerrada o bloqueada, sin embargo, esta semana todo comenzará a fluir, no le des tantas vueltas, suelta eso.

Esta capacidad de orden y organización que tienes en tu trabajo/empresa/proyecto, te lleva por un buen camino, posiblemente en esta semana veas indicios de que tus ingresos incrementan un poco, celebra, es la cosecha de tu tiempo y esfuerzo. Si tienes duda de cómo has hecho tu trabajo, la energía te dice "lo has hecho bien", no importa lo que venga y eso que viene puede implicar un cambio que en primera instancia no pareciera ser del todo bueno. ¡Confía!

ACUARIO (20 DE ENERO A 18 DE FEBRERO)

Esta semana tienes la oportunidad de hacer alguna aportación o contribución económica a alguien cercano a ti, te va a retribuir mucho, de ser posible hazlo, siempre es bueno contribuir a alguien, en temas de economía, trabajo y recursos, recibirás o una nueva propuesta o un pago que estaba pendiente, eso te hará sentir alivio, pues podrás mantener tu equilibrio financiero, en temas de comunicación sé mas empático con tu equipo de trabajo o colaboradores, la comunicación no fluye de manera ideal si no es con empatía.

Esta semana recibirás una buena noticia sobre algo que implica dinero, puede ser un préstamo, una resolución o bien la liquidación de una deuda. Mantén la cabeza fría sin dejar de celebrar tus éxitos, mantente enfocado en la dirección en la que vas, pues todo indica que este cambio que se avecina, no te afectará de manera importante.

PISCIS (19 DE FEBRERO A 20 DE MARZO)

Esta semana será de relajación para ti, aunque el trabajo no para, tendrás oportunidad de descansar un poco más en comparación de semanas anteriores, en temas laborales y económicos, comienzas a tener un incremento y quizás una oferta de cambio de trabajo, en temas de comunicación mantén la objetividad en tu diálogo y si estás a cargo de otros en tu proyecto, empresa o similar, escucha con atención a tu equipo, te pueden hacer contribuciones bastante interesantes, de las cuales puedan sacar provecho para avanzar, mejorar y concretar más rápido sus objetivos o metas.

A veces, aunque no te guste, es necesario pedir y recibir la ayuda de alguien que tenga mejores conocimientos que los nuestros, acércate a alguien que este mejor capacitado para resolver inconvenientes en los que quizás te has sentido atorado o estancado. En temas de proyección, es importante que creas en tus capacidades, te has notado y tus colaboradores también un poco cabizbajos, ánimo, tienes capacidad para todo lo que estás haciendo y más.